Yılanların Zehirli Olduğu Nasıl Anlaşılır, Ayırt Edilir?

‘Yılan’ sözcüğü, karanlık zindanlarda sürünen tehlikeli, toksik zehirler içeren bir canlının korku dolu görüntülerini akla getiriyor. Ancak gerçek oldukça farklıdır, yılan türlerinin çoğunluğu aslında zehirli değildir.

Yılanlar ürkek yaratıklardır ve insan gibi saldırganlardan kaçmayı tercih eder. Bir saldırgan uyarısı aldıklarında, öldürme hedefli veya yuvalarına (bazı türlerin dişileri) herhangi bir saldırı olmadıkça onlardan uzaklaşmaya çalışırlar. Davetsiz misafirleri kaçmazsa kuyruklarını çalkalama (çıngıraklarını çırpar) veya saldırganlarına zehir püskürtmek gibi çeşitli yollarla uyarıda bulunurlar. Sadece son çare olarak köşeye sıkıştıklarında ısırmaya çalışırlar. Aşağıdaki bölümlerde yılanların zehirli olup olmadıklarının nasıl belirlenebileceği konusunda bilgi verilecektir.

Zehirli veya Zehirsiz Yılan Nasıl Ayırt Edilir?

Yılanlar genellikle zehirli veya zehirsiz olarak adlandırılır. Bununla birlikte, ‘zehir’, zehirli mantar, denatüre alkol vb. gibi yutulduğunda veya enjekte edildiğinde zararlı maddelere atıfta bulunan genel bir terimdir. Diğer taraftan zehir, hayvanlar tarafından (akrep, örümcek, yılan vb.) üretilen toksik maddelere işaret eden özel bir terimdir. Bu tür hayvanların salgıladığı toksinler aslında kendi vücutlarında oluşur ve kurbanın dokularına, kanına enjekte edildiğinde olumsuz bir etkiye sahiptir.

Zehirli bir yılanı anlamaya gelince, zehirli ve zehirli olmayan yılanlar arasında belirgin bir özellik bulunmadığından genel işaretleri ezberlemek yerine belirli bir türün tanımlanması her zaman daha iyidir. Yardımcı olabilecek bazıları bu makalede yer alacak ancak söz konusu yılanın zehirli olmadığından emin olsanız bile, ısırılmanız durumunda tıbbi yardım aranmalıdır.

Hangi Tür Yılanlar Zehirlidir?

1-Üçgen Kafa

Zehirli yılanların çoğu ağza doğru giderek daralan bir üçgen kafaya sahiptir. Zehirli olmayan türler çoğunlukla düzgün kavisli, U-şeklinde kafalara sahiptir. Bununla birlikte bazı zehirsiz yılanlar, onları avlayacak yırtıcıları uyarmak için başlarını daraltabilir; bazıları doğal olarak sivri kafaya sahiptir. Eğer bir daralan kafaya sahip yılan görürseniz, yılana yaklaşmamak akıllıca olur.

2-Eliptik Pupiller (Gözbebekleri)

Pupil, yani gözbebeği, ışığın göze girdiği deliklerdir. Gözlerimizin merkezinde, derin siyah dairedir. Zehirli yılanların yuvarlak, eliptik gözbebekleri vardır ve kedilerin gözbebeklerine benzer. Bununla birlikte, dünyanın en zehirli ve saldırgan yılanlarından olan mambalar ve kobralar bu konuda istisnadır. Ayrıca, bazı zehirsiz yılanların da eliptik gözbebekleri bulunabilir.

3- Burun Çukurları

Pit vipers olarak bilinen bir yılan ailesinin burun deliğinin altında “çukurlar” olarak bilinen girintilere sahiptir. Bunlar, çevrelerinden yayılan termal radyasyonu (ısı) algılamak için benzersiz bir iş çıkarır. Pit viperler, bu benzersiz yeteneği, çevrelerini farklı sıcaklıklar şeklinde “görmek” için kullanır. Bu, onlara inanılmaz bir doğrulukla bir av yakalamalarını sağlar. Bu çukurların varlığı, yılanın zehirli olduğunun kusursuz bir işaretidir.

4-Pullar

Bu, bir yılanın altını gözlemleme gerektirir. Bu nedenle canlı yılanlarda kontrol edilmemelidir.

Zehirli bir yılanın karnındaki pullar, anal plakadan tek sıraya kadar kuyruğa doğru ilerliyorlar. Zararsız yılanlarda, anal plakadan kuyruk sonuna kadar iki sıra pul vardır.

5-Fang Marks (İki Büyük Diş)

Bazı yılanların ağzında ön tarafa yakın yerde iki diş vardır. Eğer ısırıldıysanız ve vücudunuzda iki ponksiyon iz varsa, yılanın zehirli olduğu kesin olarak bilinmekte ve mağdura tıbbi bakım sağlamak için derhal harekete geçilmelidir. Isırık izi bozuksa, bu, fang marks dişlerinin ve dolayısıyla zehrin yokluğunun bir işaretidir. Bununla birlikte, derin yaralar kangrenleşebileceğinden her yılan yarası yine de endişe kaynağıdır.

Isırdıktan sonra bir yılan kapanıp hemen bırakmazsa, genellikle zehirli olmadığına dair bir göstergedir. Zehirli yılanların, fang olarak bilinen ve ölümcül dozda zehir üreten hipodermik şırınga gibi davranan iki özel, içi boş dişleri vardır. Zehirli bir yılan genellikle bir ısırık attıktan sonra hemen bırakır.

Bununla birlikte bazı zehirli yılanlar, saldırganlıkları nedeniyle (bu nadir olmasına rağmen) ısırdıkları yeri hemen bırakmazlar. Zira düşük toksiteli zehirlerini yüksek miktarda avlarına bırakmak isterler.

Zehirli bir yılanın özelliklerini tanımlayan liste kesinlikle doğru denemez. Ancak bunlar kolayca gözlemlenebilir işaretlerden bazılarıdır. Unutmayın. Zehirli bir ısırık öldürebilir ve zehirli olmayan bir ısırık bile kolunuzu kangren yapabilir. Bir yılan tehdit görürse ve avlanmak için ısırır, değilse huzur içinde uzaklaşmayı tercih eder. Dikkatli olun!