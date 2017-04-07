Türkiye’de Yetişen Önemli Tarım Ürünleri ve Bölgeleri Kısaca Nelerdir?

Türkiye tarımsal üretim açısından önemli ülkeler arasındadır. Ulusal gelirin yaklaşık %25’i tarımsal gelirden oluşur. Yurdumuzda farklı yerşekilleri ve iklim tipleri dolaysıyla çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Bu ürünler tahıllar, sanayi bitkileri, yağ bitkileri, meyve ve sebzeler olmak üzere beş başlıkta incelenebilir.

TAHILLAR

1- Buğday

Ilıman kuşakta yetişir. Büyüme döneminde serin ve nemli bir ortam; olgunlaşma döneminde ise kurak ve sıcak hava ister. Buğday ekim döneminden sonra soğuktan etkilenmez. Ülkemizde buğday üretimi daha çok İç Anadolu bölgesinde yapılmaktadır. Ancak Güneydoğu ve Marmara bölgelerinde de buğday üretimi yapılmaktadır.

2- Arpa

Arpaya serin iklim tahılı da denebilir. Soğuğa ve sıcağa karşı dayanıklıdır. Arpa bira sanayinin ham maddesidir. Yem bitkisi ve un yapımında da değerlendirilir. İç Anadolu başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde de yetiştirilir.

3- Mısır

Ilıman iklimi ve yağışı seven bir bitkidir. Her mevsim yağış görülen Karadeniz bölgesi en fazla üretimin olduğu bölgedir. Mısır yağ sanayisinde ham madde olarak kullanılabilir. Besin maddesi ve yem bitkisi olarak da kullanılır. Mısır üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Karadeniz başta olmak üzere Akdeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde yetiştirilir.

4- Pirinç

Sıcak iklim tahılıdır. Bol su ister. Çoğunlukla sulak alanlarda yetişir. Ülkemizde bölgesel olarak değil, dağınık olarak yetiştirilir. Pirinç üretiminde başlıca şehirler Edirne, Samsun, Çorum’dur.

5- Baklagiller

Baklagiller sınıfına nohut, fasulye, bakla, mercimek gibi bitkiler girer. Ülkemizde baklagiller fazla yetiştirilir ve ihracatı yapılır. Baklagiller Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilir.

SANAYİ BİTKİLERİ

1- Şeker Pancarı

Şeker pancarı büyüme döneminde bol su ister. Olgunlaşma döneminde ise fazla su istemez. Şeker sanayinin ham maddesidir. Yurdumuzdan en fazla İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde yetiştirilir.

2- Pamuk

Pamuk büyüme döneminde nem, yüksek sıcaklık; olgunlaşma döneminde ise kuraklık ister. Ülkemizde pamuk ihracatı da önemli bir yere sahiptir. Akdeniz, Ege, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde pamuk üretimi yapılmaktadır. Pamuk denince akla Çukurova gelir. Pamuk dokuma ve yağ sanayisinin ham maddesidir.

3- Tütün

Kıraç arazi ve nem ister. Tütün üretimi için devlet izni gerekmektedir. Ege, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yetiştirilir.

4- Çay

Ilıman iklim, kireçsiz toprak ve bol yağış isteyen çay bitkisi Doğu Karadeniz bölgesinde yetiştirilir. Rize çayı ile meşhur olan şehrimizdir.

YAĞ BİTKİLERİ

1- Fındık

Ilıman iklim ve verimli topraklarda yetişir. Fındık ağaçta yetişir. Yağ üretiminde, besin üretiminde ve kuruyemiş olarak kullanılır. Giresun, Türkiye ve Dünyada fındık üretiminde birinci sıradadır. Karadeniz bölgesinde yetiştirilir.

2- Ayçiçeği

Ayçiçeği ılıman iklim ve yağış ister. Ay çiçeğinden yağ üretilir ve yem olarak yararlanılır. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yetiştirilir.

3- Keten-Kenevir

Lifleri dokumacılıkta, tohumları da yağ üretiminde kullanılır. Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinde yetiştirilir.

4- Zeytin

Akdeniz iklimi bitkisidir. Kıyılarda yetiştirilir. Zeytinyağı üretiminde ham madde olarak kullanılır.

5- Haşhaş

Tohumlarından yağ elde edilir. Üretimi izin gerektirebilir. Afyon, uşak, Kütahya başlıca üretim alanlarıdır.

6- Susam

Susamdan yağ yapılır. Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetiştirilir.

MEYVECİLİK

1- Turunçgiller

Portakal, greyfurt, mandalina gibi meyvelerdir. Turunçgiller kışların ılık geçtiği yerlerde yetiştirilir. Bol su ve yüksek sıcaklık ister. Ülkemizde turunçgil üretiminde Akdeniz Bölgesi birinci sıradadır.

2-İncir

Dünya İncir üretiminde ülkemiz başta gelir. Ege bölgesi başlıca incir üretim bölgesidir.

3-Üzüm

Üzüm meyve olarak, pekmez yapımında ve içki sanayinde kullanılır. Ege, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde üretilir. Kuru üzüm üretiminde Türkiye dünyada ilk sırada yer alır.

SEBZECİLİK

Sebze üretimi sulama, gübreleme, uzun güneşlenme süresi, sıcaklık ister.