Türkiye’de Kısaca Madenler ve Özetle Enerji Kaynakları Hakkında Bilgi

Türkiye ihracatının %15-%20’si madenlerdir. Krom, bakır, tuz, bor mineralleri ihraç edilen madenlerdir. Ülkemizde yer altı kaynaklarının araştırılması MTA (Maden Tetkik ve Arama) tarafından yürütülmektedir.

Başlıca madenlerimize geçmeden önce maden cevheri ve maden rezervi nedir sorularını yanıtlayalım. Maden cevheri; ekonomik değer taşıyan mineral ve element karışımlarına denir. Maden rezervi ise; yer altında bulunan maden cevheri miktarıdır.

Demir

Demir-Çelik fabrikalarının ham maddesidir. Dünyada demir rezervleri arasında Türkiye’nin önemli bir yeri vardır. Ülkemizdeki demir-çelik fabrikaları Ereğli, Karabük ve İskenderun’dadır.

Bakır

Bakır elektrik-elektronik sanayinin ham maddesidir. Bakır elektriğin iletimini ve dağıtımını sağlayan önemli bir iletkendir. Ülkemizde Ergani ve Samsun Karadeniz bakır işletmeleri bulunur.

Krom

Krom Türkiye’nin önemli ihraç maddeleri arasındadır. Paslanmaz çelik yapımında ve kimya sanayinde kullanılır. Ülkemizde Antalya, Guleman ferro-krom tesislerinde işlenir.

Bor Mineralleri

Bor madeninde dünya rezervleri arasında Türkiye birinci sırada yer almaktadır. Boya, cam, deri, roket yakıtı gibi pek çok kullanım alanı vardır. Türkiye’nin orta ve batı bölgeleri bu maden açısından zengindir.

Kükürt

Kükürt madeni gübre, barut yapımında ve kimya sanayinde kullanılmaktadır. Isparta Keçiborlu, Kütahya Simav, Ağrı Diyadin önemli rezervleridir.

→ Yurdumuzda bu madenler dışında boksit, cıva, tuz, kurşun, çinko, zımpara taşı madenleri de bulunmaktadır.

ENERJİ KAYNAKLARI

Taş Kömürü

Yüksek enerjilidir. ülkemizde Zonguldak-Ereğli’de çıkarılır ve işlenir. Ülkemizde çıkarılan taş kömürü yeterli olmadığından ithal edilir.

Linyit

Taş kömürüne oranla daha düşük enerjilidir. konutlarda, sanayi tesislerinde yakıt olarak kullanılır. Tavşanlı, Tunçbilek, Soma, Yatağan, Biga,Adana, Ankara, Sivas başlıca linyit yatakları arasındadır.

Petrol

Petrol üretimimiz ihtiyaçlarımız karşılayamadığından ithal ederiz. Batman, Raman, Nusaybin, Adıyaman, Siirt, Garzan, Ulaşlı petrol çıkarılan yerlerdir.

Petrol rafinerilerinden ham petrol arıtılır ve çeşitli yakıtlar elde edilir. Batman, İzmir, Mersin-Ataş, Kırıkkale rafinerileri ülkemizde yer alan rafinerilerdir.

Doğal Gaz

Konutların ısıtılması, elektrik üretimi ve endüstriyel enerji üretiminde kullanılır. Doğal gaz üretimimiz de ihtiyacımızı karşılayamaz. Hamitabat, Silivri ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde üretimi yapılmaktadır.

Jeotermal Enerji

Yer altında bulunan sıcak su buharıyla elde edilen enerjidir. Kaplıcalarda, evlerin ısıtılmasında ve endüstride jeotermal enerjiden yararlanılır.

Güneş Enerjisi

Su ısıtma, ev ve iş yerlerini ısıtmada, seraları ısıtmada ve elektrik üretiminde kullanılır. Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneş enerjisinden yararlanılır.

Hidroelektrik

Akarsuların yatak eğimleri fazla olduğunda hızlı akarlar. Bu sayede elektrik enerjisi üretilir. GAP kapsamında Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde baraj ve hidroelektrik santralleri yapılmaktadır.

Önemli hidroelektrik santralleri; Atatürk, Keban, Karakaya, Hirfanlı, Adıgüzel, Seyhan …

Termik Santraller

Linyit, taş kömürü, doğalgaz ve petrolün yakılmasıyla enerji elde edilen santrallerdir.