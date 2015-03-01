Teknolojinin Toplum Hayatındaki Olumlu ve Olumsuz Etkileri Kompozisyon

Bu yazıda teknolojinin toplum hayatındaki olumlu ve olumsuz etkilerini anlatan bir kompozisyon tarzında yazı kaleme aldık. İyi okumalar…

İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılın son 10 yılında görüldüğü üzere bilgisayar kullanımı büyük ölçüde artmıştır. Bir devrim olarak nitelendirilebilecek olan internet de kullanıcı sayısını artırmayı başarmıştır. Teknoloji alanındaki gelişmeler insanoğlunun hayatında kolaylıklar sağlamakta ve yaşayışlarında doğrudan etkiye sahip olmaktadır. Bu alandaki gelişmeler yaşam standartlarımızı artırmış, rahat bir yaşantı olanağı bulmamızı sağlamıştır ve dolayısıyla insanoğlunun yaşam süresi uzamıştır. İnsandaki yıpranma payı en aza indirgenmiştir. Örnek verecek olursak; evlerimizde kullandığımız bulaşık makineleri, ütüler, çamaşır makineleri… Günümüzde envai çeşit hastalık bulunmakta fakat teknoloji burada da insanoğlunun yardımına koşmaktadır.

Tıp alanında teknoloji ile birlikte yeni gelişmeler mevcuttur. Şu anda birçok türlü hastalığın olmasına rağmen dünya üzerinde sadece AIDS hastalığının ve tabi ki de ölümsüzlüğün tedavisi bulunamamıştır. Teknoloji ile birlikte artık eskiden var olan mektuplaşma, güvercin ile ve elçiyle haber yollama, duman ile haberleşme gibi iletişim araçları yerlerini TV, bilgisayar, tablet, telefon vb. aletlere bırakmıştır. Mektuplaşma günümüzde genellikle idari alanda ve az olsa da toplumsal alanda devam etmektedir.

Ayrıca teknolojinin sadece insanoğlunun hayatında değil, hayvanlar için de kolaylıklar sağladığı savunulabilir. İhtiyaçlar doğrultusunda icatlar doğar. İnsanoğlunun doğasında merak edip araştırma hevesi de yatmaktadır. Hayvanlardan tek farkımız beynimiz, yani düşünebilen, sorgulayabilen bir organımızın var olmasıdır.

Teknoloji aynı zamanda sanayinin vazgeçilmez öğesi olmuştur. Devletler yeryüzünde var olabilmelerini devam ettirmek için güvenliklerini artırmada ve diğer rakiplerine oranla ticarette daha üstün konuma gelebilmelerini teknoloji üretebilmelerine borçlu olacaklardır. Bu sebeplerden ötürüdür ki, teknoloji devletlerin gelişmişlik düzeylerinde doğrudan ilgilidir diyebiliriz. Günümüzde teknolojinin en iyi üreticileri olan ülkelere bakarsak, diğer ülkelerden daha saygın ve söz sahibi olduğunu görüyoruz. Ancak ne yazık ki her iyi bir şeyin kötü yanları muhakkak olacaktır. Mükemmeliyet sadece Allah’ta vardır. Yeryüzünde hatasız insan bulunmamaktadır. Dolayısıyla teknoloji insanoğlunun ürünü olduğu için olumsuz yanları muhakkak olacaktır. Gün geçtikçe nüfusun artmasına oranla betonarme yapılarda da artışlar olmakta. Dünyamızın sadece dörtte biri topraklarla kaplı olmasından dolayı betonarme yapıların artması, oksijen kaynağımız olan ağaçların azalmasına sebep olmaktadır.

Aynı zamanda teknolojinin gelişmesiyle sanayinin de geliştiğini söylemiştik. Fakat bunun da kötü yanı fabrikalardan çıkan atıklar ve dumanlar, baz istasyonlarının çoğalması, doğada kaybolması zor olan(plastik, teneke vb.)maddelerin üretilmesi gibi insan sağlığına ciddi zarar verici durumların ortaya çıkmasıdır.

Teknolojik ürünlerin neredeyse hepsi elektrik yardımıyla çalışmaktadır. Elektrik ile çalışan her ürün elektromanyetik alan oluşturur. İnsan beyni fazla elektromanyetik alandan olumsuz etkilenir. Elektromanyetik alanda beyin ısınır, zamanla beyin hücreleri ölmeye başlar ve manyetik dengesizlik oluşur. Sonucunda denge bozukluğu, duyu kaybı gibi rahatsızlıklar yaşayabiliriz. Manyetik alan oluşturan cihazlara bir örnek; günlük hayatta yanımızdan hiç ayırmadığımız, sanki çocuğumuzmuş gibi baktığımız cep telefonu, aslında sizin sandığınız gibi çok da iyi bir şey değildir. Tıp alanında uzman kişilerce günlük azami 5 dakika telefon görüşmesi yapmamız gerektiği belirtilmiştir.

Tüm bunlar ışığında düşünmek gerekirse teknolojiyi mümkün olduğu kadar en önemli ihtiyaçlarımızda kullanmakta fayda olduğunu hatırlatır, cep telefonu görüşmelerinizi kısa tutmanızı ve vücudunuzdan uzakta tutmanızı önemle tavsiye ederiz.