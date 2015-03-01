Simya Nedir Kısaca Simya ve Kimya Arasındaki Farklar

Simya’yı kısaca tanımlamak gerekirse; bilimsel açıklamaları olmayan deneysel çalışmalar yaparak, birçok kimyasal tepkimeyi keşfederek kimyanın temelini oluşturan yapıdır diyebiliriz. Simyacı olarak isimlendirilen kişiler rastgele çeşitli maddeleri karıştırarak bir şeyler keşfetmeye çalıştıkları için ve yaptıkları çalışmalarda bilimsel teorilere göre hareket etmedikleri için simya bir bilim dalı olarak kabul edilmemektedir.

Simyacıların Doğuşu ve Yaptıkları

Simyacılar yaklaşık olarak 2500 yıl önce Mezopotamya, Hindistan, İran, Çin, Mısır gibi ülkelerde temelde ölümsüzlük iksiri veya madenleri altına çevirme gibi kendilerini sonsuz zenginliğe kavuşturacak hayaller amacıyla çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmaları sırasında tarih boyunca kahin, doktor, filozof kimi zamanlarda büyücü olarak anıldıkları olmuştur. Bu ilk araştırmacılar bu hayalleri için mücadele ederken kükürt, cıva, sönmüş kireç, kostik soda, nitrik asit gibi en önemli kimyasal bileşimleri keşfetmiş, çeşitli hastalıklara iyi gelen bitkilerle ilaçlar üretmiş ve tunç, pirinç, kalay gibi alaşımlar keşfederek çok sağlam aletler üretmeye başlamışlardır.

Simya ile Kimya Arasındaki Farklar

1-) Simya çalışmalarında teorilerden ve bilgi birikiminden yararlanılmaz çalışmalar rastgele yapılır. Kimya çalışmalarında ise daha önceki çalışmalarla elde edilmiş bilgi birikiminden ve teorilerden yararlanılır.

2-) Simya çalışmalarında yapılan deneylerde standart ayarlamalar olmazken kimya deneylerinde kullanılan her madde belli bir ölçüde ve planlı şekilde kullanılır.

3-) Simyacılar birbirinden bağımsız çalışmalar yaparken kimyacılar birbirinden faydalanarak beraber çalışmalar yapmaktadırlar. Bu durum aslında geçmiş zamanda bu mucitler arasında iletişim kopukluğu olmasından da kaynaklanabilir.

4-) Simyacılar keşfettikleri maddelerin bilimsel açıklamasını yapamazlar çünkü 2. Maddede dediğimiz gibi kullanılan bileşimlerin belli ölçü ve standardı bulunmamaktadır. Kimyacılar ise keşfettiklerinin açıklamasını çok rahat yapabilir ve bu sebeple daha sonraki kimya çalışmalarına yardımcı olacak yollar açabilirler.