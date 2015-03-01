Öğretmen Veli İlişkisi Neden Önemlidir, Nasıl Olmalıdır?

Çocukların yetiştirilmesi tek başına ailenin ya da tek başına öğretmenin yapabileceği bir şey değildir. Aile çocuğunun öğretmeniyle sürekli bir temas halinde olmalı ve ortak bir yolda yürünmelidir. Çocuk evde ailesinden farklı bir şey öğrenir, okulda farklı bir şey öğrenir ise bir bocalama yaşar. Davranış bozuklukları da görülebilir.

Ailelerin yapması gereken başlıca şey çocuğunun okul durumu hakkında sık sık bilgi almak ve veli toplantılarına katılmak olmalıdır. Özellikle çalışan anne babalar okullardaki bu toplantılara katılım gerçekleştirmiyor. Dolayısıyla bu durum çocuk açısından da bazı olumsuz durumlara yol açabiliyor. Tüm arkadaşlarının ailesi okuldayken o kendisini diğerlerinin yanında mahcup hissedebiliyor.

Öğretmen bu toplantılara katılımı artırmak için öğrencilerle yazılı davetiyeler gönderebilir, telefon ile haber verebilir. Eğer aile gerçekten katılamıyorsa öğretmen telefon görüşmeleri ile veliyi bilgilendirmeli ve onları da bu sürece dâhil etmelidir.

Telefon görüşmeleri ile yapılan bilgilendirmede öncelikle öğrencilerde olumlu gelişmelerden söz etmek veli için konuşmayı çekici hale getirecektir. Olumsuz özelliklerden de bahsedildikten sonra tekrar olumlu şeylerden bahsetmek konuşmanın dengesini korumaya yardımcı olacak ve ailenin çocuğuna karşı tutumlarını etkileyecektir.

Öğretmen ve veli arasındaki ilişki çocukların okula ve öğretmenine karşı olan tutumunu etkilemektedir. Eğer bir ailede anne ve baba sürekli öğretmenin hakkında kötü konuşursa çocuk okula geldiğinde öğretmeninin sözünü dinlemeyecektir, derslere ilgisi azalacaktır. Ancak öğretmen ve ailesinin olumlu ilişkilerini gözlemlerse bir çocuk okula ve öğretmene olan karşı tutumunda olumlu yönde gelişmeler olacaktır.

Ülkemizde öğretmen ve veli görüşmeleri sadece olumsuz durumlarda yapılabilir şeklinde algılanıyor. Aksine öğrencilerin olumlu yönlerini ailelere göstermek de çok önemlidir.