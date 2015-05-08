Noter Nedir? Noterin Görevleri Nelerdir?

Anlaşmazlıkların önlenerek çözülmesini sağlamak ve sahip olunan hakları güvenceye almak amacıyla hukuk belgelerini düzenleyerek onaylayan, özel statüye tabi (çalışanlar memur statüsünde değil) olmakla birlikte Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak kamu hizmeti yapan, yapılması başka bir merci veya makama kanunla verilmemiş hukuki işlemleri ( noterlik işlemleri) yerine getiren kişiye ”noter” denir. Asliye Mahkemesi ’nin mevcut olduğu ilçede, Asliye Mahkemesi’nin noterlik işlerini yürütmeye yetkili bir resmi hizmetlidir. Sorumluluk duygusu yüksek, yasal değişiklikleri sürekli izleyerek onlara hâkim olan, dikkatli ve insani ilişkiler bakımından yardım etmeyi seven kişiliğe sahip insanların bu mesleği seçmesi gerekir.

Hukuk Fakültesi’ni bitirmek noter olmak için öncelikli şarttır. Hâkim, savcı, avukat olan veya avukatlık stajını tamamlayanlar diğer istenen şartları da taşıdıkları takdirde noter olabilmektedir. Devletten maaş veya başka bir adla maaş alamamasıyla hâkimlik ve savcılık mesleklerinden ayrılır. Gelirleri Adalet Bakanlığı’nın belirlediği ücret tarifesine bağlı olarak noterlik işlemini yaptıranlardan alınan miktarlardır.

Noterin Görevleri Nelerdir?

1) Hukuki güvenliği sağlayarak anlaşmazlıkları önlemek

2) Resmiyet verilmesi noterlerce yapılan hukuki işlemleri yapmak

3) Gayrimenkul satış vaadlerini onaylamak

4) Resmi yazılı belgelerin bir örneğini vermek

5) Belgeleri bir dilden diğer bir dile çevirme işlemlerini yapmak

6) İhtarname, ihbarname, protesto göndermek

7) Tescili gerekli işlemleri tescil etmek

8) Tespit işlemleri

9) Emanet işlemleri

10)Defter onaylama işlemleri

11)Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruf işlemleri

12)Dışarıda hazırlanıp getirilen kağıtlardaki mühür, imza, tarih veya herhangi bir işareti onaylamak

13)Yapılmaları kanuna göre başka bir merciye verilmemiş yukarıdakilere benzer diğer hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak