Litosfer Hakkında Kısa İlginç Bilgiler

Dünyanın en üst kabuğunun neyden oluştuğunu merak ettiniz mi? Depreme neden olan tektonik plakalar tam olarak nerede? Bu soruların cevabı ‘litosfer’ dir.

Biliyor musun?

Dünyanın mekanik tabakaları litosfer, astenosfer, mezosfer ve çekirdekten oluşur. Litosfer, kırılganlığı olan tek tabakadır. Dolayısıyla tüm depremler litosferde görülür.

Yerküre yani Geosfer (Jeosfer); litosfer, hidrosfer, biyosfer ve atmosferden oluşur. Yeryüzünün, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer dışındaki katı, cansız bölümü olan ‘jeosfer’ ile ‘litosfer’ terimleri bazen eş anlamlı olarak kullanılır. Sağlam dış kısmı içeren yerkabuğudur. Bu makale, litosfer ile ilgili bazı ilginç bilgileri harmanlayarak aktaracaktır.

✦ Litosferin kendisi, kıtaları içeren tektonik tabakalara ayrılmıştır

✦ Jeolog Joseph Barrell kıtasal kabuğun üzerindeki yer çekimi anormalliklerini gözlemlemiştir ve sağlam bir üst kabuk teorisini ileri sürmüştür; bu ‘Astosfer’ olarak adlandırılan altındaki yarı-eriyik bir tabaka ile ‘litosfer’ olarak adlandırılmıştır.

✦ Kıtaların, ‘Pangea’ olarak bilinen tek bir karadan geldiğine inanılmaktadır. Pangaea’nın kırılmasıyla Litosfer farklı kaya kütlelerine girdi: tektonik plakalar

✦ Manto, dünyanın en büyük tabakasıdır (1802 mil kalınlığında). Ayrıca üst manto ve alt mantoya ayrılmıştır. Manto’nun üst kısmı kabuğun altında, yoğun ve Dünya’nın yüzeyinden 50-100 km aşağıda bir katmandır. Toprak kabuğunun üst kısmıyla manto kombinasyonu “litosfer” olarak adlandırılır.

✦ Litosfer aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

Okyanus litosferi

Kıta litosferleri

✦ Kalınlık: Okyanusların altında litosfer sadece 3-5 milimetre (5-10 km) kalınlığındadır. Kıtaların altında iken, 22 mil (35 km) kalınlıktadır. Kalınlık, bazı dağlık bölgelerde 37-60 km’ye kadar çıkıyor.

✦ Sıcaklık: Litosfer sıcaklığı derinliklere göre değişir. Yüzeyde, yerin sıcaklığına benzemektedir. Derinlik arttıkça sıcaklık da artar. Astenosferin üstünde 1280 ° C (2336 ° F) ‘dir. Litosfer boyunca aşağıya indiğiniz her 100 m için sıcaklık 35 ° C artar.

✦ Bileşim : Kıta lithosphere, feldispat ve kuvartz elementleri bakımından zengin felsik-miyosen kayaçlarından oluşur. Okyanusal litosfer, mafik (magnezyum ve demir bakımından zengin silikat minerali) kabuk ve ultramafik (Peridotit) mantodan oluşur.

✦ ‘Lithosfer’ etimolojisi, ‘kaya’ anlamına gelen ‘lithos’ ve ‘küre’ anlamındaki “sfaira” olan Yunanca kelimeden türemiştir.

✦ Astenosfer, litosferin altında sünek olduğu düşünülen katmandır. Deformasyona uğradığında ve itildiğinde, litosfer ve üzerindeki kıtaları taşır.

✦ Yeni okyanus litosferleri, manto malzemesinden okyanus ortasındaki sırtlarda sürekli olarak üretilmektedir. Bu nedenle, milyarlarca yıllık kıta litosferinden çok daha gençtir.

✦ Litosfer yoğunluğu Astenosfer yoğunluğundan daha fazladır.

✦ Aşağıda, litosferin başlıca plakaları bulunmaktadır:

Afrika Plakası

Antarctic Plakası

Avrasya Plakası

Hint Avustralya Plakası

Kuzey Amerika Plakası

Pasifik Plakası

Güney Amerika Plakası

Litosfer hakkında ilginç bilgilere değindikten sonra litosferin jeosferin vazgeçilmez bir unsuru olduğu sonucuna varıyoruz. Bizim için önemlidir çünkü doğal kaynakların bir deposudur. Kömür gibi metal ve yakıtların, hidrosfer ve atmosfer yanında bitkilerin büyümesine yardımcı olan minerallerin elde edilmesini sağlar.