Konsantrasyonun Gücü : Odaklanmak ve Harekete Geçmek

Odaklanmayı kontrol etmenin yolu nedir? Odaklanmayı başarmak mümkün mü? Odaklanarak harekete geçmek için ne yapmalıdır? Eğer istemiş olsanız, bir anda depresyona girebilir misiniz? Öyle bir girersiniz ki! Geçmişinizdeki çok kötü bir şeye odaklanmak yeter. Eh, hepimizin geçmişinde bir hayli kötü şeyler de vardır, değil mi? Ona yeterince odaklanırsanız, gözünüzde canlandırır, onu düşünürseniz, çok geçmeden hissetmeye de başlarsınız. Çok kötü bir filme gittiniz mi? O kötü filme yüzlerce kere gider misiniz? Tabi ki hayır. Neden? Çünkü böyle bir şeyi yapmak size iyi duygular vermez. O halde kafanızın içindeki kötü filmlere habire neden gidiyorsunuz? Neden kendinizi en kötü rollerde seyrediyorsunuz? Şu anda kaçırmakta olduğunuzu düşündüğünüz bir şeye de odaklanıp kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Daha da iyisi, olmamış bir şeye odaklanıp, kendinizi önceden kötü hissedebilirsiniz! Ne yazık ki bunlar gündelik hayatımızda yaptığımız şeylerdir.

Peki, şu anda kendinizi çok büyük bir zevk ve sevinç içinde hissetmek isterseniz, yapabilir misiniz? Bu da o kadar kolay mı? Çok sevinçli olduğunuz bir zamanı hatırlayıp ona odaklanabilir misiniz? Ayrıntılarını capcanlı hale getirip o duygularla yeniden bağlantı kurabilir misiniz? Tabi ki yapabilirsiniz. Belki de henüz olmamış şeylere de odaklanır, onlarla ilgili olarak kendinizi önceden iyi hissedebilirsiniz.

Hangi amaçlara odaklanırsak, o bizce gerçek olur ve amaçların sağladığı güç açığa çıkar. Türlü durumlar karşısında ne hissettiğimiz ya da belli bir tecrübenin bizce anlamı, bizim odaklanışımıza bağlıdır. Odak denilen şey bir gerçek değildir. Görüşlerden birisidir. Olaya bakış biçimlerinden yalnızca bir tanesidir. Odak, gerçeği iyi olarak mı, kötü olarak mı algıladığınızı, kendinizi mutlu mu yoksa mutsuz mu hissettiğinizi saptar. Korkunuza karşı koyar, inancınızı sürdürür, gitmek istediğiniz yere odaklanırsanız hareketleriniz sizi o yöne doğru götürür.

Odaklanmayı kontrol etmenin yolu, sorular sorarak gitmektir. Sorduğunuz her soruya karşılık beyniniz bir cevap bulacaktır. Neyi ararsanız onu bulursunuz. Eğer soru olarak ‘’Bu insan neden benden yararlanıyor’’ demeyi seçerseniz, o kişinin sizi sömürdüğüne odaklanacaksınız. Eğer ‘’Bunu nasıl tersine çevirebilirim’’ diye sorarsanız daha güçlendirici bir cevap alırsınız. Kendi yaşamınızı yönlendirmek için pek çok yol vardır ve bu yolları sanat haline getirmek mutluluğu getirir. Çoğu insan için zorluk, durumlarını değiştirmek için ellerinde pek az yol olmasıdır. Aşırı içerler, fazla uyurlar, fazla sigara içer, fazla alışveriş yapar, fazla ilaç alırlar. Bunlar hepimiz için felaket sayılabilecek acı sonuçlar getirir.

Niagara çavlanına yolculuk, durumlarınızı kontrol etmediğiniz zaman başlar. Çünkü durumlarınızı kontrol etmediğiniz zaman davranışınızı da kontrol edemezsiniz. Eğer yapmanız gereken şeyler var ama motive olamıyorum diyorsanız anlayın ki gereken durumda değilsiniz. Başarıya ulaşmak için kararlı durumda olmak zorundayız. Kendi zihnimizin işleyiş biçimini bilinçli bir kontrol altına almamız gerektiğini anlamak zorundayız. Yoksa çevremizde olup bitenlerin insafına kalırız. Çevre ne olursa olsun, ne kadar çaresiz ya da korkuyor olursak olalım kendi durumumuzu bir anda değiştirmenin yolunu öğrenmeliyiz. Durumları korkuyor olmaktan, bir şeyi yapamayacağını biliyor olmaktan, onu yapabileceğini biliyor olmaya yani etkin eyleme geçmeden söz ediyoruz. Bunu becerebilmenin ilk adımı odaklanmayı başarmaktan geçer. Odaklanmak ve etkin harekete geçmek istiyorsanız ilk önce yapıcı sorular sorarak işe başlayın.

”Soru soran, cevaptan kaçamaz”

Kamerun Atasözü