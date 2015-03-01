Kimya Nedir, Kısaca Kimya Hakkında Bilgiler

Bu makale; kimya nedir kısaca gelişimi ve dalları hakkında bilgiler içeriyor. Hadi beraber öğrenelim…

Kimya maddeyi, maddenin hallerini, yapısını, özelliklerini, maddenin maddeyle olan etkileşimlerini ve değişimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Kimyanın geçmişi ateşin bulunması ve başka maddelerde değişim meydana getirmesine kadar dayanır. Ancak kimya konusunda ilk bilimsel düşünce Roger Bacon (1214-1294) ile başlamıştır. Kimya adı ise Mısırlılarda ‘kem’ yani ‘dünya’ kökünden türemiştir.

Kimya biliminin varlığından önce simya ile uğraşılmıştır. Simya gümüş, demir, bakır gibi maddeleri eriterek yeni ve değerli maddeler elde etmek amaçlı yapılan çalışmalar bütünüdür. Simyanın ulaşmak istediği amaçlardan birisi de ölümsüzlüğü bulmaktır. Kimyanın temelleri simya ile atılmıştır. Daha sonraları simya batıl inanç ve büyülerin etkisinde kalmış ve 20. yüzyılda kimya en parlak dönemini yaşayarak kendini bir bilim olarak geliştirmiştir. Simyadan farklı olarak maddede olan değişimlere dikkat etmiş ve maddeyi inceleme alanına almıştır.

Kimyanın en temel konusu madde ve atomdur. Atom maddenin en küçük yapı birimidir. Tek cins atomlardan oluşan maddelere element denir. Elementlerde birleşerek yeni maddeleri oluşturur. Kimya elementler, bileşikler, deneyler yoluyla incelemeler yapar. Maddeyi sınıflandırarak inceleyen kimyanın amacı bütün maddeleri özellikleriyle açıklamak ve maddeler arası oluşan reaksiyonları kurama bağlamaktır.

Kimya bilimi maddeler arası oluşan reaksiyonları incelediği için çalışma alanı çok geniştir. Dünyada sayılamayacak kadar reaksiyon meydana gelmektedir. Bu özelliğinden dolayı kimya incelediği alanları sınıflandırmıştır. Yapılan sınıflandırmalar kimyanın dallarını oluşturur. Kimyanın dalları dört ana başlıktan oluşur:

1-İnorganik Kimya: Karbon dışındaki bütün elementlerin birleşikleriyle ilgilenen kimya dalıdır.

2-Organik Kimya: Karbonun dâhil olduğu bileşikleri inceleyen bu kimya dalı sadece karbon bileşiklerini incelediği için bu adı almıştır.

3-Analitik Kimya: Bileşiği oluşturan maddeleri niteliği (yapısal özellikleri) ve niceliği (bileşik içerisinde ne kadar bulunduğu) açısından inceleyen dalıdır.

4-Biyokimya: Canlıdaki bileşikleri ve bu bileşiklerin oluşturduğu tepkimeleri inceleyen kimya dalıdır.

Tıbbi (medikal) kimya, nükleer kimya, gıda kimyası, çevre kimyası ve elektrokimya gibi alt dalları da bulunmaktadır. Kimya içeriği açısından günümüzde tekstil, ilaç sanayi, tarım gibi pek çok alanda kullanılan önemli bir bilimdir.