Kendimi Nasıl Daha İyi ve Mutlu Hissedebilirim?

Kendinizi gerçekten iyi hissetmenin anlamı, içte ve dışta insanların sizi sevmesi anlamına gelir. Bu durumu kendinize kabul ettirmeyi öğrenmek, sıkı bir çalışma ve ayarlamalar dizisi gerektirir. Eğer kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız, bu kendinizi iyi hissetmenizi engelleyebilecek düşünceler, duygular ve davranışların belirlenmesi ile başlar. Bundan sonra, kendinizi değerli hissettiren bir yaşam tarzı oluşturmaya çalışabilir, sevilen ve sözü dinlenir insan olmak için çaba sarf edebilirsiniz. Kendimi nasıl daha iyi hissedebilirim diye düşünüyorsanız anlattığımız birkaç adıma dikkat etmeniz yararınıza olacaktır.

Bireyselliğinizi Kucaklayın!

Kendinizi asla başkasıyla kıyaslamayın. Kendinizi başkasıyla kıyaslamak kendinizi kötü hissetmenize neden olacak şeylerden biridir, çünkü siz diğer insanlardan farklısınız. Sizin deneyimlerinizle ve yeteneklerinizle büyümüş başka bir insan yoktur. Karşılaştırma yaparak her zaman kendinizden daha akıllı, güçlü, zengin birini bulabilirsiniz. Kıyaslama yapmak yerine ‘’olmayı istediğiniz insan’’ gibi olmaya odaklanmalısınız.

Kendinize Güveninizi Geliştirin!

Kendine güven, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacağı gibi sevilen biri olmanıza da yardımcı olan bir anahtardır. Kendine güveni sağlamak için çaba harcayabilirsiniz. Biraz zaman alabilir. Güvenli durmak için beden dilini kullanın. Yere bakmak yerine dosdoğru karşıya bakmak doğru bir duruştur. Gerçek anlamda üstün olduğunuz şeyler bulun ve onlarla ilgilenin. Yeteneklerinize, aşık olduğunuz şeylere odaklanarak kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bilinmeyen yeni bir duruma girerken bir şeylerin yanlış gidebilme ihtimaline karşılık en iyiye odaklanmaya çalışın.

Her İnsanın Kendini İyi Hissettiği Şeyler Vardır.

Oturup kendiniz hakkında aşk duyabileceğiniz şeylerin her birini kağıda yazarak listesini çıkartmak için vakit ayırın. Bir sayfanın tamamını dolduracak kadar orada oturmak için kendinizi zorlayın. Gerçekten kendinizi inanılmaz bir kişi yapacak şeyler bulmak için derin düşünün. Şefkat, mizah duygusu, güvenilir bir karakter ya da iş ahlakı gibi nitelikleri düşünün. Daha uzun ve daha samimi liste, her zaman daha iyidir. Kendinizi, sevgi dolu, çalışkan, samimi, güçlü, zeki, keskin, babacan ve eğlenceli olarak nitelendirmiş olabilirsiniz. Ayrıca listeye içtenlikle sizin için önemli olan fiziksel görünüşünüz hakkında bir şeyler de ekleyebilirsiniz. İyi duygularınıza odaklanmaya devam etmek için sık sık bu listeye danışınız. Hatta katlayıp cüzdanınıza koyabilirsiniz.

Olumlu Tutum Geliştirmeye Çalışın

Her zaman pozitif olmak biraz zor olabilir. Ancak hayatınızın daha büyük bir parçası haline getirdiğinizde kendinizi daha iyi hissedersiniz. Her negatif düşünce aklınıza yerleşmeye çalıştığında ona karşılık iki üç olumlu durumu negatif düşünceye karşı çarpıştırın. Örneğin ‘’Bugün çok yorgunum’’ düşüncesine karşılık ‘’Ama saçlarım çok iyi görünüyor’’ , ‘’ Hala çarpıcı biçimde gülümsemem çok güzel’’ düşüncelerinizi aklınıza getirirsiniz. En sevdiğiniz insanla konuşuyormuşçasına kendi kendinizle konuşun. Olumsuz durumlarda yüksek sesle bir olumlu cümle kurmanız vesilesiyle iyimserliği arkadaşlarınızın yüzlerinde de göreceksiniz. Sinirlenip karar vermeden önce önemli şeyleri hatırınıza getirin.

Başkalarına Yararınız Dokunuyor

Başka insanların yararına sunabileceğiniz birçok şey vardır. Hiç kimsenin sana ihtiyacı olmadığını mı düşünüyorsun? Bu oldukça nadir bir durumdur. Takdir almak için ailenize, arkadaşlarınıza, sevdiklerinize sorun. ‘’Bana ne kadar ihtiyaç duyuyorsun?’’ Şaşırtıcı biçimde size geri dönüş sağlayacaktır. Başka insanlarla tutkuları paylaşmak, onların hakkınızdaki hislerini öğrenmek ne kadar bu dünyaya layık biri olduğunuzu anlamanıza yardım edecektir. Kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlarda size karşı şefkatli insanlarla diyalog kurmak, kendinizi iyi hissetmek için geçerli bir harekettir.

Müteşekkir Olduğunuz Şeylerin Bir Listesini Yapın

Mutlu olmak için hiçbir şeyin hayatınızda olmadığını düşünürseniz kendinizi kötü hissedersiniz. Kardeşlerinizin sağlığının iyi olmasından tutun da havanın güzel olmasına kadar birçok güzel şeyi kağıda dökerek şükran listesi yapabilirsiniz. Bu kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olur çünkü çevrenizde ne kadar çok umut ve şansın bulunduğunu idrak etmenizi sağlar. Bu listeyi sık sık okuyun. Aklınıza hiç olumlu şeyler geliyor mu? Tersini düşünün. ‘’Bu sabah köpek çok havladı ve çocuğum saat sabah 5:00’te uyandı.’’ yazın. Buna karşılık ise ‘’Köpeğimi sakinleştirdim ve çocuğumla yapıştırma yaparak güzel vakit geçirdim, onunla her an özeldir’’ yazabilirsiniz.

Görünüşünüze Daha Az Odaklanın

Herkes kendisine özel bir şekilde güzeldir. Eğer kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız önceliğiniz nasıl göründüğünüz değil kim olmak istediğiniz olmalıdır. O zaman kendinizi fiziksel ve duygusal olarak güçlü hissedersiniz. Fiziksel görünümünüzü bir kenara bırakarak kendinize daha fazla değer verin. Yüzünüzde oluşmuş bir lekeye rağmen başarılarınız ve yeteneklerinize odaklanarak mutlu olmalısınız. Fiziğiniz hakkında olumsuz açıklamaları görmezden gelerek kişiliğinize ilişkin övgü almanın tadını yaşayın. Gün sonunda kendisi ile yaşamak durumunda kalan kişi sizsiniz. Başkalarının ne dediklerine daha az önem verin.

İpuçları:

Güçlü bir destek ağı kurun. Kendinizi iyi hissetmeniz için yardıma ihtiyacınız olabilir. Bunlar kardeş, anne-baba ve dostlarınız olabilir. Kriz anlarında hislerinizi paylaşabileceğiniz dayanak noktalarınız, güçlü bir destek ağına sahip olmanız gerekir. Bir rol-modeliniz olsun. Bu matematik öğretmeniniz olabileceği gibi bir din adamı, bir sanatçı dahi olabilir. Rol modeliniz gibi kaliteli yaşamak üzere kendinizi geliştirin. Hayal kırıklığı, hakaret, ayrılık durumlarında rol modeliniz nasıl davranıyordu? Ondan esinlenin. Yaşam amacınızı cömertçe sorgulayın. İhtiyacınız olduğunda kendinizi neşelendirin. Çoğu insan onları neşelendiren aktivitelere sahiptir. Arkadaşları görmek, ibadet, meditasyon, bowling, egzersiz, balık tutmak, alışveriş, pencereyi açıp hava almak, temiz pijama giyinmek, sevilen türde film izlemek, sıcak bir banyo, sevilen bir müzik…vs Yeteneklerinize ve karakterinize uygun bir topluluğa üye olun. Bu bir dernek olabilir. Topluluğa uymanıza gerek de yoktur aslında. Gün içerisinde iyilik yapabileceğiniz birçok ihtiyaç sahibi insan vardır. Yeni birşeyler öğrenmek insanlara mutluluk verir. Bu güncel olaylara dair bilgi olabileceği gibi çanak çömlek üretimini öğreten bir belgesel de olabilir. Kendinizi iyi hissettiren kişilerle arkadaş olun. Sizi olumsuz düşüncelere sevk eden arkadaşlarla aranıza bir duvar örün. Olumlu ve heyecan dolu, hayat dolu arkadaşlarınızla birlikte vakit geçirin. Giyim stilinizi değiştirin. Kendinize yakışan farklı tarzları bulmaya çalışın. Yeni kıyafet, yeni renkler, yeni saç modelleri, rahat giysiler sizi mutlu hissettirecektir.

Kendini daha mutlu hissetmek için ne yapılabilir, incelemeye çalıştık. Olumsuz durumlarla başa çıkabilme becerilerinizi geliştirin. Olumsuz düşüncelerle arabesk tavırlara girmek yerine olumsuz durumlarda yapabileceklerinizi sıralayın ve harekete geçirin. Mutluluklar…

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