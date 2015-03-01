İnsanların En Önemli ve İstenilen Olumlu Karakter Özellikleri

İnsanlığın sahip olması gereken en önemli ve insanda istenen olumlu karakter ve kişilik özellikleri nelerdir? Negatif olmanın pozitif olmaktan daha kolay olduğu bilinen bir gerçektir. Her şeyde güzelliği görebilmek hepimizin öğrenmesi gereken bir şeydir. Bununla birlikte, olumlu karakter özelliklerini geliştirmek zordur.

Olumlu bir karaktere sahip olmak, kişisel başarı ve büyüme için son derece önemlidir. Olumlu karakter özellikleri yalnızca kendi gelişiminize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yaşamda karşı karşıya kaldığınız çeşitli zorlu durumlarla başa çıkmanıza yardımcı olur. Karakter özellikleri, çevremizden, ebeveynlerimizden, öğretmenlerden ve arkadaşlarımızdan aldığımız bir şeydir. Hayatın ilerleyen dönemlerinde meslektaşlarımızın, eşimizin ve akıl hocalarımızın bazı özelliklerini çekeriz. Onlardan öğrenmek veya göz ardı etmeyi istediğimiz şey tamamen elimizde.

Olumlu Karakter Özellikleri Listesi

İşte en önemli karakter özelliklerinin bir listesi:

Coşku

Ne tür bir görev alırsanız alın, bu konuda hevesli ve tutkulu olmanız önemlidir. Bunu yaparak asla sıkılmazsınız ve performansınız kesinlikle daha etkili olur.

İyimserlik

İyi nitelikler geliştirmek istiyorsanız, olumlu bir insan olmalısınız. Bazen bazı kötü durumlarda elimizden bir şey gelmez, ancak yavaş yavaş her durumun daha parlak tarafını görmeye çalışırsak, hiçbir şey o kadar da yanlış gözükmeyebilir. Kabul ediyorum, kötü hissetmek ve bunalmak daha kolaydır. Ancak, uzun vadede durum daha da kötüleşebilir ve gelişmek istiyorsanız, iyimser olmalısınız.

Uyarlanabilirlik

Değişime uyarlanabilir olmak yani ayak uydurmak çok önemli bir özelliktir. Değişiklikle başa çıkabilmek önemli bir gerekli özelliktir. Çünkü hayat hep konfor bölgesinde kalmamıza izin vermez. Hızlı ve kolay adapte olursanız, başarı zahmetsiz olacaktır.

Benlik Saygısı

Kendinizi, duygularınızı ve fiziksel varlığınızı yüksek saygınlığınızda bulundurmayı öğrenin. Kendinize güvenmeyi öğrenin ve genel olarak bir insan olarak yetenekleriniz hakkında kendinizi güvende hissedin.

Sabır

Sabır önemlidir, çünkü istediğimiz her şey şapkamızın önüne düşmez. Meslektaşınızın yaptığı iş için tüm övgüyü almasını izlemek, eşit derecede iyi bile olsa, sinir bozucu olabilir. Devam edin. Sabredin. Sabrederek, hedefinize giden yolda uğraşmak için sahip olduğunuz gücü tasvir ediyorsunuz.

Alçak Gönüllülük

İnsanlardan ne zaman başarılarınızdan dolayı övgü alırsanız alçak gönüllü davranın. Öte yandan, kendinizi ve kendinizi beğenmişliğinizi sürekli ifade edip borazan gibi üflemek sadece insanları sizden uzaklaştıracaktır. Alçakgönüllülük aslında bir erdemdir ve olumlu bir karakterin geliştirilmesinde en önemli hususlardan biridir.

Güven

Güveni küstahlıkla karıştırmayın. Kendinize güvenmek, yalnızca yeteneklerinize inanmanız ve herhangi bir koşulda iyi performans göstermeniz konusunda tamamen emin olduğunuz anlamına gelir. Kendine güveni göstermek, insanlara sonucunu endişe etmeden herhangi bir görevi size emanet edebileceklerini de garanti eder.

İrade

Evet, hepinizin yakın arkadaşınızdan / meslektaşınızdan duyduğu rahatsızlığı anlıyoruz ve ona bir sopayla vurmak istiyoruz! Sakin olun! Özellikle öfke, nefret ve kıskançlık gibi olumsuz duygular durumunda kendini kontrol altında tutmak sonuçta her koşulda sakin olmanızı sağlayacaktır. Yakında, sizi rahatsız eden küçük şeylerin önemsiz olduğunu keşfedeceksiniz. İradenize sahip çıkın.

Tutarlılık

Davranışınızda ve işinize karşı tutumunuzda tutarlı olun. Bu, sürekli olarak düşük performans göstereceğiniz anlamına gelmez. Kendinizi vermeniz gereken tek seçenek onu sürekli olarak iyileştirmektir.

Takım Çalışması

Takım çalışması sadece çalışma ortamı için geçerli değildir. Evde, eşler arasında, duygusal olarak, maddi olarak ve ev işiyle ilgili iyi takım çalışmasına sahip olmak, ikiniz arasında sağlıklı ve olumlu bir ilişki için önemlidir.

Bu özellikler çerçevesinde bir çocuğun kişiliğini geliştirmesi, çocuğun saygın bir birey olmasına yol açacaktır. Yetişkin olsanız bile, bu özelliklerin geliştirilmesi zor değildir. Ayrıca çevrenizdekilerin ve küçüklerinizin tutumunda bir değişiklik ve buna göre ‘olumlu’ bir değişiklik fark edeceksiniz.