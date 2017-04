Hayvanlar Neden Nasıl Göç Ederler? Göç Türleri Nelerdir?

Göç, hayvan davranışının en büyüleyici fenomenlerinden biridir. Her an, dünyanın herhangi bir yerinde, hayvanlar sürekli hareket halindedir. Memelilerden kuşlara, balıklara ve böceklere kadar, hayvan krallığının çeşitli türleri, topraklarda, sularda ve havada uzak ve zorlu yolculuklara çıkar. Hayvanların bir yaşam alanından diğerine uzak mesafedeki bu hareketi göç olarak bilinir. Ancak bu fenomen, göründüğü kadar basit değildir. Hayvan göçüne ilişkin çok sayıda araştırmaya rağmen bugüne kadar kabul edilmiş bir terim tanımlaması bulunmamaktadır. Yine de bildiğimiz şekliyle, birkaç hayvanın uygun iklim koşullarına yiyeceklerin bulunabilirliği veya sadece emniyet gibi çeşitli nedenlerle her yıl uzun mesafelerde seyahat etmesine göç denilebilir. Kısacası göç, bazı hayvanların hayatta kalması için çok önemlidir ve dolayısıyla kaçınılmazdır. Hayvanlar neden göç ederler sorusuna yanıtı göç çeşitleri başlıkları altında vereceğiz.

Hayvanların Yaptığı Farklı Göç Türleri Nelerdir?

Balık ve böcekler de dahil olmak üzere birçok hayvan türü doğal olarak göç ederler. Bazıları gruplar halinde göç ederken, bazıları ayrı ayrı göç eder. Hayvan göçü, aşağıdaki gibi çeşitli türlere ayrılmıştır:

Mevsimlik Göç

Hayvanların göçü mevsimlerin değişimine bağlı olduğunda, bu mevsimlik göç olarak bilinir. Mevsimsel göç, üç tipe ayrılmıştır:

Hayvanların kuzeyden güneye veya tersine hareketi ifade eden enlemsel göçü

Boyuna göç, hayvanların doğudan batıya doğru, ya da batıdan doğuya hareketidir.

Hayvanlar, dağ gibi yüksek bir peyzajda yukarı ve aşağı hareket ederken, yükseklik veya yükselti göçleri gerçekleşir. Genel olarak, hayvanlar kışın daha düşük rakımlara, tersi yönde hareket eder.

Hayvanlar mevsimlik olarak göç etmeyi tercih ederler, böylece daha uyarlanabilir ve olumlu iklim koşullarına geçmekle kalmaz, aynı zamanda zengin besin kaynaklarına erişebilirler.

Mevsimlik göçün klasik örneklerinden biri, kışın daha az kar ve bol miktarda yiyecek bulunan kayalık dağ koyununun aşağı doğru hareketidir. Hayvanlar yaz aylarında daha yüksek irtifalarda kalırlar.

Üreme Göçü

Adından da anlaşılacağı üzere üreme göçleri, orijinal yaşam alanlarını bırakıp uzak üreme alanlarına göç etme eğilimi gösteren birkaç hayvan türünün yaptığı göç hareketidir. Böylelikle kendilerini ve gençlerini avcı saldırılarına karşı koruyabilirler ve büyüme döneminde gençlere uygun iklim koşulları sağlayabilirler.

Sürüklenmeye muhtaç kaplumbağalar derin okyanuslardan sahillere göç etme eğilimindedirler ve yumurtalarını kumlara bırakırlar. Yumurtalar yumurtadan çıktıktan sonra genç kaplumbağalar denizin derinliklerine geri dönerler ve bir sonraki yetiştirme sezonunda sahile göç ederler.

Göçebe Göçü

Göçebe göçü, hayvanların çoğu zaman bilinmeyen yerlere taşınması anlamına gelir. Bu tür bir göçte seyahat edilen mesafe uzun olmayabilir. Bununla birlikte dolaşır gibi görünen türler aslında yeterli besin kaynakları araştırmaktadır. Genel olarak, otlatma memelileri bu göç biçimini izlemektedir.

Ayrılma Göçü

Ayrılma göçü, belirli bir hayvan türünün orijinal yaşam alanından asla geri dönmeyecek şekilde göç etmesi şeklinde gerçekleşir. Gıda kaynaklarının azalması, insan müdahalesi nedeniyle yaşam alanının kaybedilmesi, diğer hayvan türlerinden gelen yüksek rekabet vb. ayrılma göçünü tetikleyen çok sayıda tetikleyici olabilir. Bu sebeplerden birinden ya da bir kombinasyonundan dolayı, belirli bir türün tüm nüfusu hayatta kalabilmek için başka bir bölgeye göç eder.

Örneğin çekirge nüfusu çok hızlı yükselme eğilimi gösterir ve aşırı kalabalık hale geldiğinde bir grup orijinal sürüden kopar ve grup yeni bir yaşam alanına taşınır. Sürüden ayrılan grup asla geri dönmez.

Tam Göç

Tam bir göç, belirli bir türe ait neredeyse tüm hayvanların belirli bir sezonda başka bir yere göç etmesidir. Tam göç eden türler her yıl inanılmaz uzun mesafeler kat ederler ve genellikle orijinal yaşam alanlarına dönmesiyle bilinirler.

Kısmi Göç

Kısmi göç, hayvan türlerinde gözlenen en yaygın göç biçimidir. Bu, belirli bir mevsim için yalnızca türlerin bazı üyelerinin başka bir yaşama ortamına göç ettiği hayvanların hareketine atıfta bulunur. Örneğin, nispeten küçük bir grup hayvan, üreme mevsiminde olduğu gibi türlerin geri kalanından uzaklaşabilir.

Altın kartallar kısmi göçmenlerden biridir. Yaz aylarında kuzey yaşam alanlarında kalırlar ve kış aylarında kuzeye giderler. Bununla birlikte, bazıları orijinal yaşam alanlarını terk etmemeyi tercih etmektedir.

Multi-Jenerasyon Göçü

Çok nesilsel göç, hayvan göçünün oldukça ilginç bir türüdür; hareket, farklı kuşaklara nesiller boyunca uzanır. Bu çeşit göç yapan türler, yolculuklarında eşleşerek gençlerini doğuruyorlar. Çoğu zaman, kısa can çekişlerinden ötürü yetişkinler yolda ölmeye eğilimlidir ve göç yolculuğu, nesiller boyu süren nesiller tarafından devam eder, süreç devam eder.

Orta Meksika platoları ve Kanada’nın güneyi arasında göç eden kahverengi kelebekler, yol boyunca çoğalır ve ölürler. İlginç bir şekilde, gelecek nesiller için onlar yolculuğuna devam etmektedir.

Düzensiz Göç

Düzensiz göç, mevsimlere veya coğrafyaya göre tahmin edilemeyen belirli türlerin göç düzenini ifade eder. Diğer bir deyişle, çok düzensiz bir göç örneğine işaret eder. Örneğin, bir türün bir yıl içinde tamamen ya da kısmen göç edebileceği ve bir diğerinde göç edemeyeceği anlamına gelir. Genel olarak bu tür bir göç, belirli bir hayvan türünün yiyecek arzı bittiğinde gerçekleşir.

Arctic tundralarda yaşayan lemming familyası (sıçangiller), orijinal yaşam ortamlarındaki kaynaklar tükendiğinde yeterli yiyecek bulabildikleri yeni yaşam alanları arayışına giren düzensiz göçmenler olarak bilinir.

Hayvan göçü, yukarıda belirtildiği gibi çok fazla formda gerçekleşebilse de, tüm hayvan krallığını birleştiren tek bir şey var: hayatta kalma mücadelesi. Göç eden türlerin göç gezileri sırasında yaşamlarına yönelik riskleri azaltmak için oldukça sofistike mekanizmalardan geçtikleri görülse de, bunların çoğu kuşkusuz zorlu koşullara yenik düşebileceklerdir. Bununla birlikte, önemli bir kısmının yolculuklarını tamamlamayı başarması kesinlikle ilgi uyandıran bir şey.