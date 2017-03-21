Güzel Ders Çalışma, Ödev Yapma Teknikleri, İyi Ders Çalışmanın Yolları Zerdeçal Çayının Faydaları Kısaca Nelerdir, Neye İyi Gelir? Amerika’da Hoş, Güzel, Sıkıcı Olmayan Yeni Tatil Fikirleri Tırnak Mantarı Neden Olur, Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Hamilelik Döneminde Yapılan Sporların Faydaları Kısaca Nelerdir? Deniz Yıldızı Hakkında İlginç Bilgiler, Nerede Yaşar, Zehirli midir, Özellikleri Sırt Ağrısı Evde Nasıl Tedavi Edilir, Ne İyi Gelir? Nasıl Geçer? Alparslan ve Malazgirt Savaşı Hakkında Kısa Özet Bilgi Araba Hareket Edince Midem Bulanıyor, Ne İyi Gelir? Anne ve Babanın Çocuğun Gelişiminde Etkileri Kısaca Nelerdir? Akıllı Telefon Avantajları Nelerdir Kısaca Bilgi Akciğer Kanseri Belirtileri Kısaca Nelerdir, Nasıl Teşhis Edilir? Mutlu Aile Olmak İçin Ne Yapmalı, Mutlu Aile Nasıl Olur? Perlit Nedir, Ne İşe Yarar, Nerede Bulunur, Kullanılır? Protein Ağırlıklı Diyetle Kilo Vermek Daha Kolay Renklerin Anlamları ve İnsanlar Üzerindeki Etkileri Kısaca Nelerdir? Aspir Bitkisi Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Yetiştirilir? Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemleri Çeşitleri Hangileridir? Biyodizel Yakıt Üretimi Nasıl Yapılır, Yasak mıdır? En İyi Yarı Zamanlı İş ve İşletme Fikirleri Pusula Nasıl Tutulur, Kullanılır ve Çalışır? İbn-i Sina Kısaca Eserleri, Hayatı ve Buluşları Nelerdir? İnsan Gözü Kaç Megapiksel Algılar, İnsan Gözü Çözünürlüğü Ne Kadar? Farklı Dinler ve Özellikleri, Dünyadaki İlginç Dinlerin Kurucuları İşyeri Makyajı Nasıl Olmalıdır? Makyaj Teknikleri Nelerdir? Elma Çekirdeklerinin Zararları Nelerdir? Kadınları Anlamak İstiyorum Bunun İçin Ne Yapmalı? Futbol Takımlarına Verilen Yıldızlar Nasıl Verilir? Araç Takip Sistemi Nedir, Nasıl Çalışır? Araç Takip Cihazı Nereye Takılır? Renk Körlüğü Testi Nasıl Yapılır, Renk Körlüğü Testi Nasıl Geçilir? Solucan Gübresi Ne İşe Yarar, Özellikleri, Faydaları ve Avantajları Nelerdir? Rüzgar Türbini Maliyeti ve Kazancı Ne Kadardır? Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretimi Nasıl Yapılır? Beyin Tümörü Ameliyatı Sonrası Ölüm Riski, Kemoterapi ve Unutkanlık Bilgisayarın Tarihsel Gelişim Süreci Hakkında Kısaca Bilgi En İyi Yatırım Planı Nasıl Yapılır, Oluşturulur, Hazırlanır? Yeraltı Madencilik Uygulamaları, Yöntemleri ve Türleri Yüksek Kolesterolü Düşürmek İçin Ne Yapmalı? Öğrenci Harçlığı Ne Kadar Olmalıdır? 20 Yaşında Para Kazanmak İçin Gerekli Finansal Alışkanlıklar En Yeni, Güncel, İyi Ek İş Fikirleri, Sermayesiz Yan İş Alanları Neurofeedback Tedavisi Nasıl Yapılır, Kimlere Uygulanır? Yeni Doğan Bebeğin Hıçkırığı Nasıl Giderilir? Ne İyi Gelir? İş Görüşmesine Hazırlık Nasıl Yapılır, Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir? Beyin Hücreleri Ne ile Beslenir, Beyin Gücü Nasıl Arttırılır ve Geliştirilir? Sudan Hidrojen Elde Etme ve Depolama Yöntemleri Nelerdir? Duygusal Aşk Şiiri Örneği-Kısa ve Yeni Anadolu İle İlgili Şiir Örneği-Kısa ve Özgün Elektrik Faturasını Azaltmak-Düşürmek İçin Öneriler Kara Delik İçine Girince Ne Olur? Kara Deliğin İçinde Ne Var? Küçük İşletme Önerileri, Yeni İş Fırsatları-2017 Müren Balığı Nedir, Nerede Yaşar, Tehlikeli midir, Öldürür mü? Porto Riko Hakkında Genel Bilgiler, Tarihi, Kültürü, Dili, İnsanları Nasıldır? Mavi Halkalı Ahtapot Nerede Yaşar, Özellikleri Nasıl Hayvandır? Topikal ve Epiflo Transdermal Oksijen Terapi Tedavisi Nedir? Nasıl Yapılır? Evde Kuş Beslemek İçin Neler Gerekir? Evde Kuş Beslemek İstiyorum Twitter Takipçi Artırma Yararlı mı, Parayla Twitter Takipçisi Kazanma Yolları Mantıklı mı? Kına Yakmanın Anlamı Nedir, Kına Nasıl Yapılır, Kına Nelere İyi Gelir? Türkiye’deki En İyi ve Popüler Meslekler Sıralaması Nasıldır? Mardin Tarihi Yerleri Hakkında Kısa Bilgiler, Mardin Gezi Yazısı, Tavsiye ve Öneriler Nükleer Santral Kazaları ve Nedenleri, Nükleer Patlama Sonuçları Neler Olur? Güneş Enerjisi Nasıl Elektrik Enerjisine Dönüşür? Maliyeti-Fiyatı Hierapolis Antik Kenti Gezilecek Yerler ve Tiyatronun Tarihi Hakkında Ayrıntılı Bilgiler Denizli Pamukkale Gezi Yazısı; Bilgiler, Tavsiye ve Öneriler Beygir Gücü ve Tork Arasındaki Fark Nedir? Yazılımla Beygir Gücü Yükseltme Nasıl Yapılır? Detoks Banyosu Nedir? Nasıl Hazırlanır ve Yapılır? Detoks Banyosu Neye İyi Gelir? Bulgaristan Göçmenlerinin Tarihi ve Özellikleri, Nasıl İnsanlardır? Arama Motorları Nelerdir? Nasıl Çalışır? Arama Motoru Nasıl Yapılır? Ssl Güvenlik Sertifikası Ne İşe Yarar, Nasıl Alınır, Nasıl Çalışır? İnsan İçin Ailenin Önemi Nedir, Aile Neden Önemlidir, Niçin Toplumun Temelidir? Şanlıurfa Balıklıgöl Gezi Yazısı, Gezilecek Yerler, Tavsiye ve Öneriler Kalbin Çalışma Mekanizması, Çalışma Sırası, Kalp Nasıl Çalışır Kısaca Açıklama Çok Para Kazanmak İstiyorum, Ne Yapmak Lazım? Annenin Çocuğuna Kazandırması Gereken Beceriler Nelerdir? Sanayi Devriminin Yararları ve Zararları, Sanayi İnkılabının Etkileri ve Sonuçları Kıbrıs Altın Kumsal, Apostoles Andreas Manastırı ve Zafer Burnu Gezisi Lavanta Yağının Kullanım Alanları Nelerdir, Saça ve Cilde Nasıl Uygulanır? Çocukların Zeka Gelişimi İçin Hangi Oyunlar Oynanmalı? Girişimci Nasıl Olmalıdır, Olmak İçin Neler Gerekir? Halk Edebiyatının Özellikleri Maddeler Halinde Kısaca Nelerdir? Tırnakların Güçlü ve Sağlıklı Olması İçin Ne Yapılmalı? Hangi Vitaminler Tırnak Güçlendirir, İyi Gelir? Country Stili Dekorasyon Nedir, Bu Tarzda Ev Dekorasyonu Nasıl Yapılır? Google Reklamı Almak-Vermek İstiyorum, İşe Yarar mı Ne Yapmalıyım? Batman Hasankeyf Gezi Yazısı, Tavsiyeleri, Tatil Önerileri Müşteriyi Elde Tutma Stratejileri, Kazanma Teknikleri, Memnun Etme Yöntemleri Dergi, Gazete, Televizyon ve İnternet Reklamcılığı Arasındaki Uçurum Şirketler İçin Halkla İlişkiler (PR) Yöntemleri, Önemi ve Reklam İle Arasındaki Farklar Taş Boyama Sanatı Mandala Hakkında Bilgi, Tavsiye ve Öneriler Şanlıurfa Göbeklitepe Tarihi Gezisi Hakkında Bilgi Kutup Ayıları Nasıl Hayvanlardır? Yaşamları ve Özellikleri Hakkında Kısa Bilgiler Anksiyete Kaygı Bozukluğu Nasıl Geçer, Krizi Nasıl Kontrol Edilir, Tedavisi Nasıl Yapılır? Yüzdeki Çil Lekeleri Evde Nasıl Geçer, Çiller İçin Kesin Çözüm Ankara Karagöl Mesire Alanı Nasıldır? Gezisi İçin Tavsiyeler Alışkanlık ve Bağımlılık Arasındaki Fark Nedir? Alışkanlık mı Bağımlılık mı? Fosil Yakıtlar Küresel Isınmayı Nasıl Etkiler? Zararları Hakkında Madde Madde Bilgi Yelken Sporu, Yelken Sınıfları ve Seyir Tipleri Hakkında Kısa Bilgiler Doğru ve Etkili Dinlemenin Önemi Nedir, Nasıl Olmalıdır? Bitkiler Görür mü? Bitkilerin Sese Karşı Duyarlılığı ve Zekası Var mıdır? Krup Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir, Ne İyi Gelir, Ne Kadar Sürer, Ne Zaman Geçer? Mantıku’t-Tayr Eseri Hakkında Kısaca Bilgi
Eğitim ve Kişisel Gelişim

Güzel Ders Çalışma, Ödev Yapma Teknikleri, İyi Ders Çalışmanın Yolları

Written by bayramaktas Leave a comment

Ödevlerinizi yaparken çok mu zorlanıyorsunuz? Dersinize odaklanmakta sıkıntı mı çekiyorsunuz? Eğer bir şeye yoğunlaşırken sorun yaşıyorsanız, görevlerinizi doğru şekilde bitirmek için doğru stratejileri öğrenmelisiniz. Biz de bu yazımızda ödev yapmaya nasıl hazırlanacağınızı, işinize odaklanmayı ve ev ödevinizi en verimli şekilde nasıl yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağız.

  1. BÖLÜM : ÖDEV HAZIRLIĞI

-1-Çalışmak için sakin bir yer bulun.

 

  • Kardeşiniz sesli bir şekilde oturma odasında oynuyorsa, anneniz TV izliyorsa, babanız telefonla konuşuyorsa çalışmanızı oturma odasında yapmanız oldukça zor olabilir. Çünkü etkili odaklanmayı sağlayamazsınız. Sükunet içinde çalışabileceğiniz ve neler yapmanız gerektiğine odaklanabileceğiniz sakin bir yer bulmaya çalışın. Gerekirse odanızda bazı değişiklikler yapın.
  • Odanız çoğu zaman sizin için en iyi yerdir, ancak uygun olan her yerde çalışabilirsiniz. Mutfak masası veya oturma odasındaki bir masa gibi her gece ödevinizi yapmak için belirli bir nokta ayırmaya çalışın. O noktalar size dersinizi hatırlatmalı. Böylece çalışma ortamınız sizi çalışmak için motive edecektir.
  • Evinizde sakin bir yer bulamıyorsanız veya kendi odanız yoksa, ev ödevinizi bitirmek için okuldan sonra okulda kalmayı deneyin. Veya okumak ve ders çalışmak için halk kütüphanesine gidin. Kütüphaneler, herkesin kitap okuduğu ve ders çalıştığı ortamlar olduğu için sizin çalışma azminizi artıracaktır.

 

-2-Ödevinizi tamamlamak için ihtiyacınız olan her şeyi yanınıza alın.

 

  • Ödev yapmaya başlamadan önce, masanızın üzerine dersiniz için gerekli olan tüm malzeme ve materyalleri toplamayı unutmayın. İhtiyacınız olan her şey elinizin altında olduktan sonra geriye kalan tek şey “konsantre olmak”tır. Yeterince konsantre olduğunuzda en verimli şekilde ödevinizi yapabilirsiniz. Ama unutmayın ! Çalışma ortamınızın düzenli olması oldukça önemlidir. Bu yüzden önce çalışma ortamınızı ve çalışma masanızın üzerindeki yığılmayı temizleyin, masanın üstünde gereksiz olan her şeyi kaldırın.
  • Yanınıza bir bardak su veya sağlıklı bir atıştırmalık alabilirsiniz. Çünkü çoğu zaman bir bahane bulup masa başından kalkabiliyoruz. Yanınızda su veya ufak atıştırmalıklar bulundurduğunuzda bunlar sizin hem rahatlamanızı sağlar hem de işinizi bırakmak için bir neden bulamazsınız J Ders başında en az kırk dakika oturup verimli şekilde o süreyi değerlendirmeyi öğrenmelisiniz.

-3-Tüm dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırın.

 

  • Derse başlamadan önce telefonu, bilgisayarı, Facebook, Twitter’ı veya sizi rahatsız edecek ne varsa kapatın. Dersinize odaklanmaya çalışın. Onun dışındaki her şeyden bir an önce kurtulmalısınız. Bilgiyi bulmak için bilgisayarınıza ihtiyacınız varsa, o zaman sadece gerekli olan bilgi üzerinde yoğunlaşmayı deneyin. Başka sayfalara ders harici bir vakitte göz atabilirsiniz J
  • Aslında en iyisi derse başlamadan önce telefonunuzu veya bilgisayarınızı başka bir odaya koymak. Bazen onların varlığı bile dikkat dağıtabiliyor. Önemli ve acil bir durum için açık tutmanız gerekiyorsa da telefonunuzu annenize veya ev arkadaşınıza verebilirsiniz. Onlar, gerekli iletişimi sağlayabilir. Sadece mola zamanındayken telefon veya bilgisayarınıza bakmalısınız.
  • Bazı yeni çalışmalar, yumuşak, enstrümantal müzik dinlemenin ev ödevi yaparken konsantrasyonu aslında iyileştireceğini önermektedir. Herkes için işe yaramaz, ancak müzikle deneme yapın ve sizin için uygun olup olmadığını görün. 

 

-4-Ödevleriniz için bir yapılacaklar kontrol listesi yazın.

 

  • Ödeve başlamadan önce, ödevi zamanında ve en verimli şekilde tamamlayabilmek için ödevinizi kısımlara ayırıp yapılacak her şeyin yazılı olduğu ayrıntılı bir liste hazırlayabilirsiniz.  Çalışma masanızın başucunda ödev basamaklarının yazılı olduğu açık bir liste bulundurmanız iyi olur; böylece çalışırken işlerinizi kontrol edebilirsiniz.
  • Ödeviniz için ne yapmanız gerektiğine ilişkin kısa bir özet yazabilirsiniz. Her bir ödevin bitirilmesi için ne kadar süre harcayacağınız konusunda son tarih ve kabaca bir tahmin yazınız. Varsa başka görevleri de göz önünde bulundurabilirsiniz.
  • Önce en zorlu şeyleri halledebilmeniz için listenizi zordan kolaya doğru hazırlayabilirsiniz. Veya her ödevin ne kadar süreceğini hesaplayıp, böylece önce en çok zaman harcayan görevlere odaklanabilirsiniz. Her iki yol da etkilidir.

-5-Bir zamanlama yapın.

 

  • Bir plan olmadan bazen çalışmaya motive olmak ve çalışmanın devamını sağlamak oldukça zor olabilir. Yapmanız gereken her şey için belirli bir zaman bloğu ayarlamayı deneyin. Örneğin, edebiyat ödevi 16:00-17:00 saatleri arasında yapılacak ve daha sonra matematik çalışmaları 17.30 – 18.30 saatleri arasında tamamlanacaktır. Bu, işinize devam etmemize yardımcı olur, böylece işinizden sapmazsınız. Çalışmanın bitiş tarihi, zamanı düzgün kullanmanızı sağlayacak, görevleri en etkili şekilde tamamlamanıza yardımcı olacak, böylece işlerinizi planlı bir şekilde yapıp son saniyeye bırakmamış olacaksınız.
  • Ödevinizin ne zaman yapılacağının bilinmesi, zamanınızı doğru bir şekilde ayarlayabilmeniz açısından önemlidir. Gelecekteki gece 4 farklı ödev üzerinde çalışmak sizin için çok zor olabilir.
  • Çalışma alanınızı da organize etmeye çalışın. Tüm İngilizce notlarınız arasında matematik çalışması yapmak, işinize odaklanmanızı engelleyecektir.

Çocuğuma Nasıl Ders Çalıştırabilirim?

  1. BÖLÜM : ÖDEVİ YAPMAK

-1-Zihninizi açmak için bir dakikanızı ayırın.

 

  • Günlük hayat akışından çalışma ortamına geçiş zor olabilir. Beyninize TV izleme modundan okuma moduna geçmek için içsel direktif verin. Başlamadan önce ders kitabınıza hızlıca bir göz atın. Böylece dersinize zihinsel bir hazırlık yapmış olursunuz.
  • Notlarınızı hızlı bir şekilde özetlemek de son derece etkili olabilir. Özet çıkarmak, kalıcı öğrenme için etkili bir yöntemdir.

-2-Önce en zor görevleri yapın.

 

  • Birçok kişi, ev ödevine en kolay olandan başlamakta, zor görevleri ötelemektedir. Bu bir nevi zorlanılan ödevden, dersten kaçmak demektir. Fakat aslında tam zıttını uygulamalıyız. Mesela Matematik dersinden nefret eden ancak edebiyata dair çalışma yapmaktan zevk alan birini ele alalım. Bu kişi önce matematik ödevini yapmalı ve sonra daha kolay ve kendisine daha zevkli gelen edebiyat dersine çalışmalıdır. Siz de bu örnekten yola çıkarak çalışmalarınızı ilgi alanlarınıza göre planlayın. Bu şekilde işiniz daha da kolaylaşacaktır.
  • Alternatif olarak bir önerimiz daha var. Önce en çok zaman harcayan görevleri yapmak da etkili olabilir. Genellikle en zor göreve daha fazla vakit harcarız. Fakat bu durum, her zaman da böyle olmaz.

-3- Ödevlerinizi yaparken sesli olarak konuşmayı deneyin.

  • Dersinize odaklanmak çalışmanın en önemli püf noktası. Bunun için çalışmalarınızı sesli olarak yapabilirsiniz. Mesela matematik problemlerinizi yüksek sesle okuduğunuzda, zihniniz ne yaptığınıza odaklanır.Bu, dikkatinizin dağılmasına engel olmaya yardımcı olacaktır.
  • Eğer ki yukarıdaki yöntem senin için uygun değilse, çalışmanı çok yüksek sesle yapmak zorunda değilsin.Sadece fısıltıyla yapabilirsin. Soru çözerken çözümü bulmaya çalışırken yüksek sesle konuşmak etkili bir yöntemdir. Düşündüğünüz şeyleri işitmek, yaratıcılığa yardımcı olmaktadır. Unutmayalım ki ne kadar çok duyu organımıza hitap edersek, o kadar kalıcı öğrenme sağlamış oluruz. 

 -4- Başka bir şeye geçmeden önce bir görevi / ödevi bitirin.

Farklı alanlar arasında hızlı geçişler yapmayın. Bir günde hem matematik hem edebiyat hem tarih hem coğrafya derslerine çalışmayın. Bu dersleri ve çalışmalarınızı kısımlandırın. Yakın zamanlardaki araştırmalara göre, çok görevli çalışma, yani aynı anda birden çok derse çalışma, IQ’unuzu ve bilişsel yeteneklerinizi geçici olarak düşürür ve işi daha da zorlaştırır.

 -5- Ödevinizin ne zaman biteceğini önceden tayin edin.

 

  • Ödevinizi gece geç saatlere mi bakıyorsunuz? Her zaman normal uyku sürenizi geçmeyecek şekilde çalışın. Bu konuda ödevleriniz için ayıracağınız zaman ve ödevinizi planladığınız zaman çerçevesinde tamamlamanız çok önemli. Mümkün olduğunca çabuk davranın ve biraz geriye kalanlar varsa bitirin. Bitiremiyorsanız da dünyanın sonu değil, bir dahaki sefere daha iyi planlama yaparsın.
  • Günlük planlamanız haricinde uyku sürenizden de kısarak fazla yoğun çalışmak, sizi yormaktan başka bir işe yaramayacaktır. Hatta ertesi gün, dersinize, ödevinize odaklanmanız konusunda size zarar verecektir. Çalışma sürenizi ve uyku zamanınızı birbirine karıştırmamaya özen gösterin.
  • Ödev basamaklarınızı kontrol edin.Bir görevi tamamladığınızda, yanına bir onay işareti koyun. Görevin farklı bölümleri için birkaç onay işareti koyabilirsiniz. Bu onayları imojilerle de destekleyebilirsiniz. Bunlar size “ Bunu yaptım, harika bir his ” dedirtebilir ve sizi çalışmaya devam ettirmeye yönelik teşvik edebilir.
  • Gerçekten çalıştığın konudan bir şey anlamıyorsan, bir süre dinlenmeli ve o konuyu geçici olarak rafa kaldırmalısın.Anlamadığını, verim almadığını bilerek çalışmak sizi hayal kırıklığına uğratır ve boşuna zaman alır. Böyle olduğunda sıkıldığınız ve anlamadığınızı düşündüğünüz derse ara verin. Başka bir konuya/derse çalışın. Bu yöntem, yeni bir başlangıç hissi verdiğinden dolayı sizin kendinizi biraz daha iyi hissetmenizi sağlar. Konsantrasyon ve motivasyonunuzu sağladığınızda rafa kaldırdığınız konuya geri dönmek, muhtemelen sizin için daha iyi olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgikafesi.com © 2015 – 2017 Tüm Hakları Saklıdır.