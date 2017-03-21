Güzel Ders Çalışma, Ödev Yapma Teknikleri, İyi Ders Çalışmanın Yolları

Ödevlerinizi yaparken çok mu zorlanıyorsunuz? Dersinize odaklanmakta sıkıntı mı çekiyorsunuz? Eğer bir şeye yoğunlaşırken sorun yaşıyorsanız, görevlerinizi doğru şekilde bitirmek için doğru stratejileri öğrenmelisiniz. Biz de bu yazımızda ödev yapmaya nasıl hazırlanacağınızı, işinize odaklanmayı ve ev ödevinizi en verimli şekilde nasıl yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağız.

BÖLÜM : ÖDEV HAZIRLIĞI

-1-Çalışmak için sakin bir yer bulun.

Kardeşiniz sesli bir şekilde oturma odasında oynuyorsa, anneniz TV izliyorsa, babanız telefonla konuşuyorsa çalışmanızı oturma odasında yapmanız oldukça zor olabilir. Çünkü etkili odaklanmayı sağlayamazsınız. Sükunet içinde çalışabileceğiniz ve neler yapmanız gerektiğine odaklanabileceğiniz sakin bir yer bulmaya çalışın. Gerekirse odanızda bazı değişiklikler yapın.

Odanız çoğu zaman sizin için en iyi yerdir, ancak uygun olan her yerde çalışabilirsiniz. Mutfak masası veya oturma odasındaki bir masa gibi her gece ödevinizi yapmak için belirli bir nokta ayırmaya çalışın. O noktalar size dersinizi hatırlatmalı. Böylece çalışma ortamınız sizi çalışmak için motive edecektir.

Evinizde sakin bir yer bulamıyorsanız veya kendi odanız yoksa, ev ödevinizi bitirmek için okuldan sonra okulda kalmayı deneyin. Veya okumak ve ders çalışmak için halk kütüphanesine gidin. Kütüphaneler, herkesin kitap okuduğu ve ders çalıştığı ortamlar olduğu için sizin çalışma azminizi artıracaktır.

-2-Ödevinizi tamamlamak için ihtiyacınız olan her şeyi yanınıza alın.

Ödev yapmaya başlamadan önce, masanızın üzerine dersiniz için gerekli olan tüm malzeme ve materyalleri toplamayı unutmayın. İhtiyacınız olan her şey elinizin altında olduktan sonra geriye kalan tek şey “konsantre olmak”tır. Yeterince konsantre olduğunuzda en verimli şekilde ödevinizi yapabilirsiniz. Ama unutmayın ! Çalışma ortamınızın düzenli olması oldukça önemlidir. Bu yüzden önce çalışma ortamınızı ve çalışma masanızın üzerindeki yığılmayı temizleyin, masanın üstünde gereksiz olan her şeyi kaldırın.

Yanınıza bir bardak su veya sağlıklı bir atıştırmalık alabilirsiniz. Çünkü çoğu zaman bir bahane bulup masa başından kalkabiliyoruz. Yanınızda su veya ufak atıştırmalıklar bulundurduğunuzda bunlar sizin hem rahatlamanızı sağlar hem de işinizi bırakmak için bir neden bulamazsınız J Ders başında en az kırk dakika oturup verimli şekilde o süreyi değerlendirmeyi öğrenmelisiniz.

-3-Tüm dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırın.

Derse başlamadan önce telefonu, bilgisayarı, Facebook, Twitter’ı veya sizi rahatsız edecek ne varsa kapatın. Dersinize odaklanmaya çalışın. Onun dışındaki her şeyden bir an önce kurtulmalısınız. Bilgiyi bulmak için bilgisayarınıza ihtiyacınız varsa, o zaman sadece gerekli olan bilgi üzerinde yoğunlaşmayı deneyin. Başka sayfalara ders harici bir vakitte göz atabilirsiniz J

Aslında en iyisi derse başlamadan önce telefonunuzu veya bilgisayarınızı başka bir odaya koymak. Bazen onların varlığı bile dikkat dağıtabiliyor. Önemli ve acil bir durum için açık tutmanız gerekiyorsa da telefonunuzu annenize veya ev arkadaşınıza verebilirsiniz. Onlar, gerekli iletişimi sağlayabilir. Sadece mola zamanındayken telefon veya bilgisayarınıza bakmalısınız.

Bazı yeni çalışmalar, yumuşak, enstrümantal müzik dinlemenin ev ödevi yaparken konsantrasyonu aslında iyileştireceğini önermektedir. Herkes için işe yaramaz, ancak müzikle deneme yapın ve sizin için uygun olup olmadığını görün.

-4-Ödevleriniz için bir yapılacaklar kontrol listesi yazın.

Ödeve başlamadan önce, ödevi zamanında ve en verimli şekilde tamamlayabilmek için ödevinizi kısımlara ayırıp yapılacak her şeyin yazılı olduğu ayrıntılı bir liste hazırlayabilirsiniz. Çalışma masanızın başucunda ödev basamaklarının yazılı olduğu açık bir liste bulundurmanız iyi olur; böylece çalışırken işlerinizi kontrol edebilirsiniz.

Ödeviniz için ne yapmanız gerektiğine ilişkin kısa bir özet yazabilirsiniz. Her bir ödevin bitirilmesi için ne kadar süre harcayacağınız konusunda son tarih ve kabaca bir tahmin yazınız. Varsa başka görevleri de göz önünde bulundurabilirsiniz.

Önce en zorlu şeyleri halledebilmeniz için listenizi zordan kolaya doğru hazırlayabilirsiniz. Veya her ödevin ne kadar süreceğini hesaplayıp, böylece önce en çok zaman harcayan görevlere odaklanabilirsiniz. Her iki yol da etkilidir.

-5-Bir zamanlama yapın.

Bir plan olmadan bazen çalışmaya motive olmak ve çalışmanın devamını sağlamak oldukça zor olabilir. Yapmanız gereken her şey için belirli bir zaman bloğu ayarlamayı deneyin. Örneğin, edebiyat ödevi 16:00-17:00 saatleri arasında yapılacak ve daha sonra matematik çalışmaları 17.30 – 18.30 saatleri arasında tamamlanacaktır. Bu, işinize devam etmemize yardımcı olur, böylece işinizden sapmazsınız. Çalışmanın bitiş tarihi, zamanı düzgün kullanmanızı sağlayacak, görevleri en etkili şekilde tamamlamanıza yardımcı olacak, böylece işlerinizi planlı bir şekilde yapıp son saniyeye bırakmamış olacaksınız.

Ödevinizin ne zaman yapılacağının bilinmesi, zamanınızı doğru bir şekilde ayarlayabilmeniz açısından önemlidir. Gelecekteki gece 4 farklı ödev üzerinde çalışmak sizin için çok zor olabilir.

Çalışma alanınızı da organize etmeye çalışın. Tüm İngilizce notlarınız arasında matematik çalışması yapmak, işinize odaklanmanızı engelleyecektir.

BÖLÜM : ÖDEVİ YAPMAK

-1-Zihninizi açmak için bir dakikanızı ayırın.

Günlük hayat akışından çalışma ortamına geçiş zor olabilir. Beyninize TV izleme modundan okuma moduna geçmek için içsel direktif verin. Başlamadan önce ders kitabınıza hızlıca bir göz atın. Böylece dersinize zihinsel bir hazırlık yapmış olursunuz.

Notlarınızı hızlı bir şekilde özetlemek de son derece etkili olabilir. Özet çıkarmak, kalıcı öğrenme için etkili bir yöntemdir.

-2-Önce en zor görevleri yapın.

Birçok kişi, ev ödevine en kolay olandan başlamakta, zor görevleri ötelemektedir. Bu bir nevi zorlanılan ödevden, dersten kaçmak demektir. Fakat aslında tam zıttını uygulamalıyız. Mesela Matematik dersinden nefret eden ancak edebiyata dair çalışma yapmaktan zevk alan birini ele alalım. Bu kişi önce matematik ödevini yapmalı ve sonra daha kolay ve kendisine daha zevkli gelen edebiyat dersine çalışmalıdır. Siz de bu örnekten yola çıkarak çalışmalarınızı ilgi alanlarınıza göre planlayın. Bu şekilde işiniz daha da kolaylaşacaktır.

Alternatif olarak bir önerimiz daha var. Önce en çok zaman harcayan görevleri yapmak da etkili olabilir. Genellikle en zor göreve daha fazla vakit harcarız. Fakat bu durum, her zaman da böyle olmaz.

-3- Ödevlerinizi yaparken sesli olarak konuşmayı deneyin.

Dersinize odaklanmak çalışmanın en önemli püf noktası. Bunun için çalışmalarınızı sesli olarak yapabilirsiniz. Mesela matematik problemlerinizi yüksek sesle okuduğunuzda, zihniniz ne yaptığınıza odaklanır.Bu, dikkatinizin dağılmasına engel olmaya yardımcı olacaktır.

Eğer ki yukarıdaki yöntem senin için uygun değilse, çalışmanı çok yüksek sesle yapmak zorunda değilsin.Sadece fısıltıyla yapabilirsin. Soru çözerken çözümü bulmaya çalışırken yüksek sesle konuşmak etkili bir yöntemdir. Düşündüğünüz şeyleri işitmek, yaratıcılığa yardımcı olmaktadır. Unutmayalım ki ne kadar çok duyu organımıza hitap edersek, o kadar kalıcı öğrenme sağlamış oluruz.

-4- Başka bir şeye geçmeden önce bir görevi / ödevi bitirin.

Farklı alanlar arasında hızlı geçişler yapmayın. Bir günde hem matematik hem edebiyat hem tarih hem coğrafya derslerine çalışmayın. Bu dersleri ve çalışmalarınızı kısımlandırın. Yakın zamanlardaki araştırmalara göre, çok görevli çalışma, yani aynı anda birden çok derse çalışma, IQ’unuzu ve bilişsel yeteneklerinizi geçici olarak düşürür ve işi daha da zorlaştırır.

-5- Ödevinizin ne zaman biteceğini önceden tayin edin.