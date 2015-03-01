Etkili Ders Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır? Teknikleri Nelerdir?

Genellikle ders çalışma programları öğrencilerin kendileri yerine rehber hocaları veya öğrenciyi, yaşam şartlarını fazla tanımayan kişiler tarafından hazırlanmaktadır. Bu durum sonucunda öğrenciler ders programını uygulamakta sıkıntı yaşamaktadır. Çünkü programlarda belirlenen sabit saatler o öğrencinin başka zorunlu ihtiyaçlarıyla çakışıyor olabilir. İşte bu sebeple biz sizlere kendi ders çalışma programınızı nasıl hazırlayabileceğinize dair ipuçları vereceğiz. Sizler de öğrendiğiniz bu bilgilerle kendiniz için en etkili ders çalışma programı nasıl oluyorsa onu hazırlayacaksınız. Programınızı hazırladığınız zaman ne kadar kendinizin hazırladığı etkili bir program olduğunu bilseniz de asıl başarının o programa sıkı şekilde bağlanarak sabırlı ders çalışmanız sonucunda olacağını bilmelisiniz.

Zamanı Kendinize Göre Düzenleyin

Zamanı düzenleme konusunda yapmamız gereken ilk şey günümüzün hangi saatlerinin ders çalışma için elverişli olduğunu tespit etmektir. Örneğin sabah çok erken uyanıp okula gitmeniz gerekiyorsa ve bu sebeple saat 22:30 olduğunda uyumanız zorunluysa normalde akşam 19:00’da başlayıp 23:00’te biten 4 saatlik ders çalışma programınızı bir saat geri çekerek 18:00’de başlayıp 22:00’de bitirmelisiniz. Ya da diyelim ki saat 20:00 sizin ailece yemek yeme saatiniz ise bu süre zarfında kaybettiğiniz bir saati gündüz okuldan geldikten sonra telafi edebilirsiniz. Bu durumda gündüz programına ekstra bir saat ekleyip akşam 20:00-21:00 arası yemek olarak programınızda gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Derslerdeki Başarınızı Doğru Tespit Edin

Öğrenciler genel olarak sürekli kolay başarılı oldukları, çalışırken yorulmayacakları ve zorlanmayacakları dersleri programlarına eklerler. Fakat bu durum sonucunda iyi olduğunuz derste dahi iyi olmanıza rağmen diğer derslerde başarısızlığınız giderek artmaya devam eder. Ders çalışma programları hazırlanırken örneğin, zorlandığınız matematik dersinin çalışma süresini arttırabilirsiniz. Bu süreleri doğru ayarlayıp taviz vermeden çalıştığınızda başarılı olmamanız için hiçbir sebep bulunmamaktadır.

Programa Tekrar Kısımları Ekleyin

Bütün öğrencilerin bildiği fakat pek fazla uygulamadığı bir şey varsa o da düzenli tekrar etmektir. Ezber derslerinde okuma şeklinde düzenli tekrar yaptığımızda veya matematik, fizik gibi derslerde sürekli olarak soru çözerek tekrar yaptığımızda daha başarılı oluruz ve öğrendiğimiz bilgileri çok uzun süre beynimizde tutabiliriz. Bu sebeple ders çalışma programı hazırlarken günde bir saat o gün işlediğiniz derslere yönelik tekrar planı hazırlayabilirsin. Ayrıca programında hafta sonları için özel haftalık tekrar planı veya ay sonlarında tekrar amaçlı “kendim deneme sınavı çözeceğim” gibi planları programına ekleyebilirsin.

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Kendinize Zaman Ayırın

Aralıksız şekilde ders çalışmak hem başaramayacağınız hem de hiçbir şekilde verimli olmayan bir ders çalışma şeklidir. Çünkü her insanın arada sırada kendine zaman ayırmaya ihtiyacı bulunmaktadır. Bu sebeple örneğin programınıza günde bir saat bilgisayarla oynama planı ekleyebilirsiniz. Eğlence ihtiyacınızı bu bir saatlik süre içinde karşılamanız sizin derslerinize çalışmak için yeniden motive olmanızı sağlayacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken nokta kendinize ayırdığınız zamanın hiçbir şekilde aşırıya kaçmaması olmalıdır. Çünkü aşırı bilgisayar oynama, televizyon izleme gibi uğraşlar sizi kendine daha fazla çekerek derslerden daha da uzaklaşmanıza sebep olacaktır. Yeterli bir miktarda eğlence sizin derslerinizle uğraşmaya daha fazla zaman ayırmanızı sağlayacağı gibi daha fazla zevk almanızı da sağlar.

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Sonuç Olarak;

1-) Zamanı kendimize göre ayarladık.

2-) Hangi derse ne kadar çalışacağımızı belirledik.

3-) Programımıza ekstra kısımlar ekledik.

4-) Hem harika bir ders çalışma programı hazırladık hem de kendimize zaman ayırmayı unutmadık.

Artık derslerde başarılı olmak için yapmamız gereken tek şey hazırladığımız bu etkili ders çalışma programı tekniklerine sıkı sıkıya bağlanarak çalışmalarımıza sabırla devam etmek olacaktır.