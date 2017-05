Eğitim ve Genel Kültür Seviyesi En Düşük Ülkeler Hangi Kıtada?

İnsanların çoğu zaman birbiriyle yarış yaptığı bir alan olan “genel kültür”, önemli sayılan tarihsel veya gündelik olayları bilmek olarak tanımlanabilir. Adı üzerinde, genel olduğu için belirgin bir konudan söz edilemez. Her konuda derinlemesine olmasa da aşağı yukarı bir bilgi birikimine sahip insan, kendisini genel kültürlü sayabilir. Çok çeşitli olan bu genel bilgilere hâkim olmak ve bunları sürekli geliştirmek, temelde iyi bir eğitim aşamasından geçmekle yakından ilişkilidir. Eğitim, insanların kendini geliştirmesi ve başarılı işler çıkarabilmesi için elzemdir. Fakat ne yazık ki, bu kadar önemli bir gereklilik dünya üzerinde eşit olarak dağılmamıştır.

Hiçbir Kıta Birbirine Denk Değildir

Yaşadığımız dünya üzerinde yedi farklı kıta mevcuttur. Kapladıkları alana göre büyükten küçüğe doğru sıralanacak olursa bu kıtalar şunlardır: Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika, Avrupa ve Avustralya.

Tabii ki, her ana kara birbirinden farklı kültürlere, yaşam tarzlarına ve gelişmişlik seviyelerine sahiptir. Afrika’da daha etnik ve geleneksel sayılabilecek toplumlar varken, Avrupa kıtası modern toplumları bünyesinde barındırır. Asya’daki yaşam tarzı kıtanın büyüklüğünden de kaynaklı olarak oldukça çeşitlik gösterir. Bilindiği üzere Antarktika, elverişsiz iklim koşullarından dolayı insanların yaşam sürdüğü bir kıta değildir. Kuzey ve Güney Amerika ile Avustralya kıtaları ise kendilerine özgü bir tarih ve kültürel geçmişe sahiptir. Her ana kara birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Dolayısıyla, her toplum bir diğerinden farklı insan prototipine sahiptir.

Eğitimin Olduğu Yerde Nitelikli İnsan Vardır

Antarktika kıtası haricinde, üzerinde yaşam olan her kıta, bünyelerinde çeşitli sayılarda ülke barındırır. Bazı ülkeler oldukça modern bir insan modeline sahipken bazı ülkeler ise toplumsal, ekonomik, kültürel birçok sebepten ötürü geri kalmıştır. Geri kalmış toplumların eğitim seviyesi düşük, teknolojik ve endüstriyel gelişimlerini tamamlamış toplumların eğitim seviyesi ise yüksektir. Yazının başında bahsedilen genel kültüre sahip olmak için gerekli olan eğitim, refah düzeyi yüksek olan ülkelerde gelişkindir. Yani, bir kıtadaki nitelikli insanların varlığı, o kıtanın sahip olduğu eğitim olanaklarıyla paralellik gösterir.

Avrupa İyi Durumda, Afrika Yetersiz

Sanayi Devrimi’nin başladığı ve ardından gelen pek çok teknolojik yeniliklere ev sahipliği yapan Avrupa kıtası, dünya üzerinde en kaliteli eğitimi veren ülkelere ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla, bu ana karanın insanları genel kültür konusunda pek çok kıtayı geride bırakıyor. İnsani Gelişme Endeksinin yaptığı araştırmalar doğrultusunda Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika’nın bir bölümü ve Avustralya gelişmişlik olarak dünyanın önde gelen kıtaları olmuştur . Güney ve Güneydoğu Asya haricindeki Kuzey ve Uzakdoğu Asya da refah düzeyi bakımından iyi seviyededir.

Ne yazık ki geçmişten bugüne pek çok sorunla gündeme gelen Afrika kıtasının ise eğitim seviyesi düşük yüzdelerde seyretmektedir, yani genel kültür ve eğitim seviyesi en düşük kıta burasıdır. Dolasıyla, burada yaşayan insanlar her zaman eğitim imkânı bulamamaktadır. Okuma yazma oranı az, ekonomik olarak dışa bağımlı ve sağlık sorunlarının hat safhada olduğu bir grafik çizmektedir.