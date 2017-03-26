Ders Çalışırken Hızlı Ezberlemek İçin Şifreleme Yöntemi Teknikleri

Edebiyat her sözel ve eşit ağırlıktan hazırlanan öğrencinin başlıca sorunlarından biridir. Çokça yazar ve eser vardır. Öğrenciler de bu sorun karşısında panik etmektedir. Ya nereden başlayacaklarını bilememekten ya da ezberlemenin zor gelmesinden dolayı erken pes etmekten sınavda başarısız olmaktadırlar. Fakat bu görünenin aksine edebiyatı öğrenip ezberlemek hiç de zor değildir.

Şifreleme yöntemi ile edebiyatı tamamen basite indirgeyebiliyoruz. Divan edebiyatından birkaç örnek verelim :

Nabi’nin Eserleri:

Nabi(yon) nabi? Hayriye diye oğul ismi mi olur? Hayret(hayrabat) bir şey. Hareme gidip tövbe et(tuhfetü’l harameyn).

Gülşehri’nin Eserleri:

Gülşehri diye yer mi olur? Biraz mantıklı düşün(mantıku’t tayr). Ama nerde o kafa? Of felek of(felekname).

Nefi’nin Eserleri

Nefi hep devlet büyüklerini hicivleri ile eleştirir. Sonra üzgün bir şekilde ‘kazara oldu’ demesine rağmen idam edilir(Siham-ı kaza).

Burada Nabi’nin, Gülşehri’nin ve Nefinin eserlerinden birkaçını şifreleme yöntemi ile öğrendik. Buradaki amaç edebiyatı şifreleme taktiği ile öğrenmenin ne kadar basit olduğunu ve sınava moraliniz yüksek bir şekilde hazırlanmanız için size yöntem göstermektir.

Edebiyat dersi için canınızı hiç sıkmayın. Hayal gücünüzü kullanarak çalışın. Bu, bilgilerinizi akılda daha uzun süre tutmanıza yardımcı olacaktır. Çünkü insan dün ya da bir hafta önce perşembe öğlen ne yediğini aklında tutamaz. Eğer o gün özel bir gün, monoton yaşadığı günlerden biri değilse. Ama yıllar öncesine ait bir anıyı hiç unutamazsınız. Çünkü duygularımız ile birleşmiştir o saatler. Bu yüzden akıldan çıkması çok zordur. Hayaller ile çalışmak bu yüzden önemlidir. Ve şunu da unutmamak gerekir ki başarı için “çalışmak” gerekir.