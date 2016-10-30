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Eğitim ve Kişisel Gelişim

Daha Çok Mutlu Olmak İçin Ne Yapmalı?

Written by bayramaktas 2 Comments

Mutluluk nelere bağlıdır? Daha çok mutlu olmak için neler yapılabilir? Hayatta mutlu olmak için yapılması gerekenler bazen yapmadığınız şeylere bağlıdır. İş ve kişisel hayatınızda mutluluk genelde ekleme ile değil çıkartma ile elde edilir.

Aşağıdaki sayacağımız 10 şeyi yapmayı bıraktığınızda neler olacağını bir düşünün ve yola koyularak gözlemleyin.

Mutlu Olmak İçin Tavsiyeler

  1. Suçlamak

İnsanlar hata yapar. Örneği elemanlarınız beklentilerinizi cevaplamayabilir. Satıcılar siparişleri zamanında teslim etmeyebilir. Problemleriniz için onları suçlarsınız. Fakat siz de suçlanabilirsiniz. Belki elemanlarınıza yeteri kadar eğitim veremediniz. Belki kısa vadede çok mal siparişi verdiniz.
İşler kötü gittiği zaman başkalarını suçlamak yerine sorumluluğu üstlenmek, mazoşistçe bir davranış değil, geliştirici bir davranıştır. Çünkü suçu üzerinize aldığınız zaman bir dahaki sefere daha iyi ve daha akıllıca davranmaya odaklanırsınız. Daha iyi ve daha akıllıca davranınca da daha mutlu olursunuz

  1. Etkilemeye Çalışmak

Hiç kimse sizi elbiseleriniz, arabanız, tutkularınız, unvanınız veya başarılarınız nedeniyle sevmez. Bunların hepsi maddiyattır. İnsanlar sizin sahip olduğunuz maddiyatı sevebilir ama bu sizi sevdikleri anlamına gelmez. Elbette yüzeysel olarak seviyormuş gibi görünebilirler. Fakat yüzeysel sevgi temelsizdir. Maddi bir sebebe bağlı bir ilişki gerçek bir ilişki değildir. Gerçek ilişkiler sizi daha mutlu yapar. Gerçek ilişkileri başkalarını etkilemeye çalışarak kuramazsınız sadece kendiniz olarak kurabilirsiniz. Mutlu olmak için başkalarını etkilemeye çalışmayın.

  1. Bağımlılık

Korktuğunuz ya da güvensiz hissettiğiniz zaman bildiğiniz bir yönteme sıkıca bağlanırsınız. Bildiğiniz yöntem sizin için uygun olmasa bile. Korku ve güvensizliğin yokluğu mutluluk anlamına gelmez. Bu sadece korku ve güvensizliğin yokluğudur. Yapmanız gerektiğini düşündüğünüz şeye yapışıp bağlanmak sizi daha mutlu yapmaz, istediğiniz şeye ulaşmak için harekete geçmek sizi daha mutlu eder. İstediğiniz şeyi elde edemeseniz bile, sadece harekete geçmek bile sizi mutlu edecektir.

  1. Söz Kesmek

İnsanların sözlerini kesmek sadece kabalık değildir. Birisinin sözünü kestiğiniz zaman “Seni dinlemiyorum ne diyeceğini biliyorum, seni dinliyorum sadece nasıl cevap vereceğimi kararlaştırmak için” demiş olursunuz. İnsanların sizi sevmesini istiyor musunuz? Konuştukları zaman dinleyin. Ne söylediklerine odaklanın. Ne söylediklerini anladığınızdan emin olmak için sorular sorun. Sizi sevecekler ve bunun sizde oluşturduğu hissi seveceksiniz.

Dinlemenin önemi hakkındaki yazımız için lütfen tıklayınız. 

  1. Sızlanmak

Kelimelerin gücü vardır. Özellikle söyleyenin üstünde. Sorunlarınız hakkında söylenmek, mızmızlanmak kendinizi daha kötü hissetmenize neden olur, daha iyi hissetmenizi değil. Eğer yanlış giden bir şeyler varsa, sızlanmakla, mızmızlanmakla, şikâyet etmekle değerli vaktinizi harcamayın.
Bu zamanı ve harcayacağınız eforu sorunu çözmeye harcayın. Eğer sonsuza kadar sızlanıp şikâyet etmeyecekseniz eninde sonunda sorunu çözmek zorunda kalacaksınız. O halde zaman ve eforu iyi kullanın, sorunu hemen çözmeye başlayın. Neyin yanlış olduğunu anlatmayı bırakın. Durumu daha iyi bir hale nasıl getirebileceğinizi konuşun. Bu konuşma kendi kendinizle olsa bile.  Arkadaşlarınızla ve meslektaşlarınızla da aynısını yapın. Onların ağladıkları omuz olmayın. Arkadaşlar arkadaşlarının sızlanmasına izin vermezler, hayatlarını iyileştirirler.

  1. Kontrol

Evet patron sizsiniz. Sektörün devi sizsiniz. Ama hâlâ, kontrol edebileceğiniz tek şey sizsiniz. Eğer kendinizi, başkalarının kontrolünü yaparken buluyorsanız, bu kendinizi, hedeflerinizi, hayallerinizi ve fikirlerinizi onlardan ve onlarınkinden daha önemli buluyorsunuz demektir. Üstelik kontrol sadece kısa vadede fayda sağlar çünkü güç gerektirir veya korku, otorite veya bir tür baskı. Bunların hiçbiri kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamaz. Sizinle aynı yere gitmek isteyen insanları bulun. Onlar daha sıkı çalışacaklardır, onlarla çalışmak daha eğlenceli olacaktır ve onlarla daha iyi iş ve kişisel ilişkiler kurarsınız. Ve hepiniz mutlu olursunuz.

  1. Eleştirmek

Evet, daha eğitimlisiniz. Evet daha tecrübelisiniz. Evet daha çok yer gördünüz, daha çok dağa tırmandınız. Daha çok ejderha öldürdünüz. Bu sizi daha akıllı, daha iyi ve daha anlayışlı yapmaz. Bu sizi tek, eşsiz ayrı bir cins yapar ama sonuçta sadece sizi siz yapar. Herkes gibi, işçileriniz de dahil, herhangi biri. Herkes farklıdır, ne daha iyi ne daha kötü sadece farklı. Farklılıkları kabul edin. Diğer insanları ve kendinizi daha ışıklı göreceksiniz. Evlilikte eşimle mutlu olmak için ne yapmalıyım diyenler için de bu vazgeçiş oldukça önemlidir.

  1. Vaaz Vermek

Eleştirinin bir kardeşi vardır. Adı; vaaz vermek. Babaları aynıdır; yargılamak. Yükseldikçe ve daha çok şey başardıkça, çok şey bildiğimizi düşünmeye ve insanlara bildiklerimizi öğretmeye eğilimliyizdir.
Vaaz verir gibi konuşmaya başladığınız zaman insanlar sizi duyabilirler ama dinlemezler.

  1. Geçmişte Yaşamak

Geçmiş değerlidir. Hatalarınızdan ders alın. Başkalarının hatalarından ders alın. Sonra geçmişi geçmişte bırakın. Söylemesi kolay mı? Odaklanmanıza bağlı. Size kötü bir şey olduğunda, bunu bilmediğiniz bir şeyi öğrenmek için bir şans olarak görün. Başka bir insan size karşı bir hata yaptığında bunu nazik, affedici ve anlayışlı bir insan olmak için bir fırsat olarak görün. Geçmiş sadece eğitim içindir. Sizi tarif etmez. Neyin yanlış gittiğini düşünün, sadece bir dahaki sefere sizin ve etrafınızdakilerin doğru yapmasını sağlamak için.

  1. Korkmak

Hepimiz korkarız: olabilecek ya da olmayacak şeylerden, değiştiremeyeceğimiz şeylerden, yapamayacağımız şeylerden, ya da diğer insanların hakkımızda düşünecekleri şeylerden. Tereddüt etmek, doğru zamanı beklemek, biraz daha düşünmemiz gerektiğine karar vermek, biraz daha araştırma yapmaya karar vermek ya da başka alternatifleri değerlendirmeye karar vermek kolaydır. Böylece günler, haftalar, aylar hatta yıllar biter. Bu arada hayallerimiz de. Korkuların sizi engellemesine izin vermeyin. Mutlu olmak istiyorum ne yapmalıyım diyorsanız; ne planlıyorsanız, ne hayal ediyorsanız bugün başlayın.

Eğer bir işe başlamayı düşünüyorsanız, ilk adımı atın. Kariyerinizi değiştirmek istiyorsanız, ilk adımı atın. Yeni bir pazara girmek veya bulunduğunuz pazarı büyütmek ya da pazara yeni bir ürün veya hizmet sunmak istiyorsanız, ilk adımı atın.

Korkularınızı bir kenara bırakın ve başlayın. Bir şeyler yapın. Herhangi bir şey yapın. Bugün bitiyor. Yarın olduğunda bugün ebediyen yok olmuş olacak. Bugün, sahip olduğun en değerli malın, onu boşa harcamaktan korkmalısın.

Kendimi Nasıl Daha İyi Hissedebilirim konulu yazımızı okumak için lütfen tıklayınız.

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