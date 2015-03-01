Çocuğum Ders Çalışmıyor, Çalışmak İstemiyor Ne Yapabilirim?

Bu yazı; “Çocuğum ders çalışmıyor, ders çalışmak istemiyor, ne yapabilirim, ne yapmalıyım ki çocuğum ders çalışmayı sevsin, öğrencinin ders çalışması nasıl sağlanır” gibi sorulara dair yapılması gerekenleri anlatacaktır.

Sınav dönemi yaklaşmasına rağmen ders çalışmayan çocuklarınızı görmek sizi üzüyor ve çocuklarınıza ders çalışması için baskı uyguluyorsanız bunun yanlış bir davranış olduğunu baştan bilmelisiniz. Çocuğunuza sürekli olarak ders çalış! Biraz derslerinle ilgilen! Şeklinde kullanacağınız ifadeler aranızdaki iletişimi soğutacağı gibi çocukta hiçbir şekilde ders çalışma isteği uyandıramamaktadır. Bunun yerine farklı yaklaşımlarda bulunarak ona ders çalışma bilinci kazandırabilirsiniz. Yapmanız gerekenlere sırasıyla değinecek olursak;

1-) Hedef Belirlemesine Yardımcı Olun

Çocuğunuza ilk olarak neden ders çalışması gerektiğini gelecekte olmak istediği mesleği elde edebilmesi için ders çalışması gerektiği bilinci kazandırılmalıdır. Aşama aşama küçük hedefler belirlenerek çocuğun bu hedeflere ulaşması sağlanmalıdır. Örneğin bugün matematikten 20 soru çözme hedefi belirlendiği zaman çocuğunuz bu hedefe ulaşınca kendinde özgüven hissederek başarılı olacağına ilişkin umudu artar ve bir sonraki daha büyük olan hedefe yönelerek çalışma içine girer.

2-) Çalışma Programı Hazırlayın

Çocuklar büyüklere oranla daha fazla eğlenmeye ve sosyal aktivitelerde bulunmaya ihtiyaç duyarlar. Fakat bu ihtiyaçlarını karşılamalarının dışında özellikle akşam saatlerinde belli bir program yapılarak çocuğun o programa uygun şekilde ders çalışması sağlanmalıdır. Bunun için çocuğunuza bu çalışma programına uyarsan sana şöyle bir hediye alabilirim şeklinde teşviklerde bulunabilirsiniz. Fakat hediye konusunda da fazla abartmamaya dikkat etmelisiniz yoksa çocuk karşılıksız hiçbir şey yapmamaya ve kendi başarısı için değil de sadece hediye için çalışmaya başlar.

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3-) Eleştirmeyin ve Kıyaslamayın

Ailelerin yaptığı en büyük hatalardan biri çocuklarını başkalarının çocuklarıyla kıyaslayıp yargılamak ve daha kötüsü tembel, başarısız gibi nitelendirmelerle çocuklarının kendilerinden soğumasına ve nede olsa ben başarısızım deyip ders çalışmayı tamamen bırakmasına sebep olmaktır. Böyle bir davranış yerine çocuklarınıza sen çalışkan birisin, böyle boş oturmak sana yakışmıyor, biz sana inanıyoruz gibi teşvik edici söylemlerle çocuk ders çalışmaya yöneltilmelidir. Ayrıca unutulmamalıdır ki her çocuğun ilgi ve yetenekleri farklıdır, dolayısıyla birbirleriyle kıyaslanmamalıdırlar.

4-) Nasihatçi Değil Model Olun

Çocuklarınıza vereceğiniz öğütlerden ziyade daha etkili olan şey sizin davranışlarınızdır. Yapacağınız kitap okuma, düzenli çalışma gibi davranışlarla çocuğunuza örnek bir model olabilmelisiniz.

5-) Sorumluluk Bilinci Kazandırın

Çocuğunuzun yaşına uygun olarak belli görevler vermeniz ve bu görevleri zamanında tamamlamasını istemeniz çocuğunuz sorumluluk sahibi bir insan olmasını sağlayacaktır. Bu sayede asıl sorumluluğu olan ders çalışma görevini yerine başarıyla getirecektir.

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6-) Çocuğunuzun Sorunlarıyla İlgilenin

Tüm bu maddelerden sonra çocuğunuzda halen ders çalışma isteği oluşmuyorsa bu durumda çocuğunuz içinden çıkamadığı sorunları var olabilir. Çocuğun ne sorunu olabilir demeyin okul yaşamında, aile içinde veya en önemli çeşitli sağlık sorunları olabilir. Bu sorunlar çocuğun ders çalışmasına engel oluşturmaktadır. Sorunların tespit edilip çözülmesi için uzman kişilerden yardım alabilirsiniz.

Aslında her çocuk potansiyel olarak zeki, çalışkan bir yapıya sahiptir. Çocuğu etkileyen dış faktörler (sevgi yokluğu, ailedeki problemler, anne-babanın ve kardeşlerin çocuğa karşı davranışları, çocuğun arkadaşlarıyla olan olumsuz ilişkileri…vs) ve iç faktörler (anlatamadığı ve gözünde büyüttüğü bir derdi, ergenliğe girişte yaşadığı ruhsal değişimler, çocuğun yaşadığı bir sorun …vs) onun ders çalışmak istememesine yol açmaktadır. Bu durumda yukarıda verdiğimiz önerilerle beraber çocuğunuzun bu problemlerini de çözerek yapabileceklerinizi detaylandırmanız gerekir.