Çocuğa Matematik Nasıl Sevdirilir, Öğretilir, Nasıl Sevdirerek Anlatılır?

Çocuğunuz büyüdü ve yeterli bilişsel erginliğe ulaştıysa onu matematiğe hazırlamak için çalışmalara başlamanız gerekli. Bu süreç inanın sizin için eğlenceli, onun için harika! Bu yazıda, çocuğunuzun matematik zekasını geliştirici ve dikkatini bir konuya toplaması için gerekli olan en iyi talimatları, öğrenim hayatında da başarıyı yakalayabilmesi için bazı ipuçları ve fikirler sunacağız. Matematiğin çocuklarınız için nasıl zevkli hale getirebileceğinizi, matematiği çocuğa nasıl sevdireceğinizi anlatmaya çalışacağız.

1.BÖLÜM: TEŞVİK SUNMA

i) Çocuğunuzu cesaretlendirin.

Çocuğunuza matematiğin çok zevkli bir alan olduğunu söyleyin. Onun için heyecanlı ve iddialı bir öğrenme ortamı yaratın.

ii) Çocuğu sürekli bir hızda öğretmeye devam edin.

Kavramları çocuğun zihnine yerleştirmek için mümkünse her gün ufak egzersizler yapın. Ya da en azından haftada iki kez matematikle ilgili bir etkinlik yapın. Unutmayın, asıl amacımız işi eğlenceli kılmak!

iii) Etkileşimli bir etkinlikle çocuğunuza matematiği öğretmeye ve sevdirmeye başlayın.

Bunun için çok seçenek var. Kullanabileceğiniz bilgi kartları veya basit levhaları birçok satış mağazasından temin edebilirsiniz. En basitinden çocuğunuzun dört işlem becerisini geliştirmek için ona bir avuç küçük cisim verin ve bunları soruların yanıtlarını saymak için kullanmalarına izin verin. Hiçbir cisim bulunmaması durumunda parmaklarını kullanmayı öğrenmelerini sağlayın. Bu iş, çocuğunuz için hem temel matematik becerisi kazandıracak hem de çocuğunuzun bu işten zevk almasını sağlayacaktır.

2.BÖLÜM : ÖĞRETİM KAVRAMLARI

i) Kavramları Öğretin. Unutmayın ki ezberletmek çare değildir, kavratmaya çalışın.

Kavramları ezberlemek çocuğa uzun vadede yardımcı olmaz. Çocuk için matematiksel fonksiyonların nasıl çalıştığını tam olarak öğrenmesini sağlamak daha da yararlı olacaktır. Böylece öğrendiği bilgiyi transfer edebilir, bilgilerini başka matematik problemlerinde de uygulayabilir. Bu durum, çocuk daha karmaşık bir matematik konusuna geçmeye başladığında ona daha fazla yardımcı olacaktır .

Kavramın nasıl çalıştığını gösteren birden fazla etkinlik yapın.

ii) Yeni etkinliğe geçmeden önce muhakkak çocuğunuzun ele aldığınız matematik etkinliğini anladığındanemin olun .

Birlikte yaptığınız bir matematik etkinliğinin sonucunu test etmelisiniz. Çocuktan olumlu dönütler aldığınız takdirde yeni konuya başlayabilirsiniz. Eğer bir etkinlik tam olarak kavranmadan diğerine geçerseniz, bu çocuk için kafa karıştırıcı olacak ve beklediğiniz verime ulaşamamış olacaksınız.

3.BÖLÜM : MATEMATİK HAYATIN GERÇEĞİ

i) Çocuğunuzla çevrenizdeki nesneler hakkında oyun oynayarak çocuk için öğrenme deneyimini geliştirin .

Örneğin, onlardan duvarda, oturma odasında, yemek odasında daha kaç tane resim olduğunu söylemelerini isteyin. Daha sonra odalardaki resimler arasındaki miktar farklarını söylemelerini isteyebilirsiniz. Hangi odada daha fazla resim var ? Hangi odada daha az resim var ? Oturma odasındaki resim sayısı ile yatak odasındaki resim sayısı arasındaki fark kaç ? gibi sorular çocuğa yöneltilebilir. Öğrenmeye yakın çevreden başlamanın daha etkili olacağını unutmayın.

ii) Öğrettiğiniz kavramları, gerçek hayatta eğlenceli şeylere dahil etmeye çalışın.

Öğrenilen bilgilerin gerçek hayatta kullanılması, bilgileri kalıcı kılar. Aynı zamanda çocuğunuz bu işten haz duyacaktır.

Örneğin, pasta dilimlerken kesirleri ölçmek, kaç tane kedinin evde beslendiğini veya en sevilen filmin kaç tane gösterisinin o gün oynadığını sormak…

Çocuğunuzla birlikte olduğunuzda sorular üretin. Örneğin, bakkalda onlara bir liralık çikolata aldıysanız, 10 liradan ne kadar para üstü almanız gerektiğini sorun. Bu aynı zamanda, onlara matematikte daha iyi olmalarına yardımcı olmak için bağlantılarını akıllarında tutmaya yardımcı olacaktır.

iii) Masa oyunları oynayın.

İki zarla çevrilmiş olan tahta oyunları, monopoly gibi parasal oyunlar, toplama-çıkarmayı öğrenmek için iyi birer uygulama olabilir.

4.BÖLÜM : PEKİŞTİREÇ KULLAN.

i) Çocuğunuzu ödüllendirin.

Etkinliğiniz bittiğinde kısa bir soru-cevap bölümü yapın. Bunun sonucunda aldığınız olumlu dönütler doğrultusunda da çocuğunuza pekiştireç verin. Pekiştireçten kastımız, bir çikolata, parka götürme, sinema-tiyatro bileti gibi çocuğun ilgisini çeken maddi şeyler olabilir. Bunun yanında çocuğa aferin demek, ona akıllı olduğunu söylemek de sözel pekiştireçtir. Pekiştireçler, çocuğu güdüler ve öğrenmeye teşvik eder.

ii) Eğitimi bırakmayın!

Çocuğa matematiği öğretmek, bir gecede gerçekleşecek bir şey değildir. Beceriler, yapı taşları gibi çocukların zihinlerinde bir araya gelmelidir. Okullar çocuğunuzun hayatında her ne kadar birincil eğitimciler gibi görünse de en az okullar kadar sorumluluğun sizde de olduğunu unutmayın ! Eğitim, ailede başlar, okulda devam eder.

5.BÖLÜM : Öğrenci Açısından Matematik Nasıl Öğrenilir?

Birçok öğrencinin genel sorunu haline gelen matematiği daha rahat şekilde 3 aşamada öğrenmek için bazı konularda çalışma şeklimizi yeniden düzenlememiz gerekmektedir. Çünkü matematik herkesin öğrenebileceği fakat yoğun ve düzenli çalışma gerektiren bir derstir. Siz de matematik nasıl öğrenilir merak ediyorsanız işte cevabı;

1-) Matematiği Sevmelisiniz

Matematik esasen zor bir ders olsa da seven kişiler için bir nevi bağımlılık haline gelen kimi zaman kolay, kimi zaman ise zor bir tutku haline dönüşmektedir. Matematiği sevmeyen veya sevmek istemeyen bir kişi karşılaştığı ilk zor soru ve konularda ben yapamıyorum diyerek vazgeçecek ve işin kolayına kaçacaktır. Ayrıca matematiği sevmeyen kişi matematik çalışmak için kendine zaman ayırmak istemeyecek ve ödevler dışında sürekli testler çözülerek öğrenilmesi gereken bu derse gereken özeni göstermediği için yine öğrenemeyecektir. Bu sebeple matematiğin sevilmesi bu deste başarılı olmak için ilk temel noktadır.

2-) Ön Hazırlık Yapılmalı

Sözel dersler zekası kuvvetli olan kişiler tarafından sadece dersi derste dinleyerek öğrenilse de matematik, fizik, kimya gibi dersler sadece derste dinlenilerek öğrenilmemektedir. Üstelik matematik dersinde konu hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir kişinin ilk dinleyişte konuyu öğrenip daha sonra çalışarak pekiştirmesi çok zor olacaktır. Bu sebeple derse gelmeden önce işlenecek konu evde en azından neyin ne olduğunu öğrenecek kadar çalışılmalıdır. Hiçbir şey anlamadığınız bir dersi dinlemek çok sıkıcı ve dayanılmaz olacağı için dersten aldığınız verim ve derse katılım oranınız azalacaktır. Oysaki ön hazırlık yaparak çalışıp geldiğinizde derste anlatılanı daha aktif ve katılımlı dinler, matematiği daha iyi öğrenirsiniz.

3-) Planlı Çalışılmalı

Matematik dersinin öğrencileri en çok zorlayan yönlerinden biri, birbiriyle bağlantılı ünitelerden birini öğrenmeden başka birinin öğrenilmeye çalışılmasıdır. Bütün konular birbiriyle bağlantılı olduğu için işlenilen konulara zamanında ve planlı olarak çalışmak gerekmektedir. Çalışmaların ise düzenli aralıklarla testler yardımıyla tekrar edilerek hafızada kalıcılığı arttırılmalıdır. Çalışmalarınızın daha rahat olması için ders dinlerken düzgün temiz ve sadece matematik dersi için ayırdığınız bir matematik defteri kullanmalısınız. Bu defterde düzenli şekilde not tutmalı derste çözülen soruları yazmalı ve akşam evde tekrar edip sizde çözeceğiniz testlerle pekiştirmelisiniz.