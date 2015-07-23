Çocuğa Doğa ve Hayvan Sevgisi Nasıl Aşılanır?

Çocuklara hayvan ve doğa sevgisi aşılarsanız, onun ileride ne kadar düşünceli, iyimser ve nasıl bir insan olacağını hemen kestirebilirsiniz. Peki nasıl aşılanır bu sevgi?

Anne ve babaların düştüğü hatalardan birisi kalitesiz Çin malı plastik oyuncakları, betonlarla çevrili oyun alanlarını çocukları için yeterli görmeleridir. Tabi ki çocuklar sokakta ve parklarda oynayacaklar, ancak bunu yeterli görmemelidir. Zaman zaman onları şehir koşuşturmacasından uzak ortamlara da götürmeliyiz. Şartlarınız elveriyorsa insan eli değmemiş yerler ya da en azından mangal kokularından, arabaların kulakları tırmalayan müzik seslerinden uzak yerler…

Çok tehlike arz eden bir alan olmadığı sürece kırlarda onları özgür bırakın, kirlenmelerine, ıslanmalarına, tırmanmalarına, keşfetmelerine izin verin. Bırakın toprağa ve çimenlere yalınayak bassınlar. Onlarla doğa yürüyüşleri yapın. Küçük ayrıntılara dikkatlerini çekin. Bazen bir yaprakta, bazen bir taşta, bazen de minik bir kır çiçeğinde dile gelen sanatlara dakikalarca hayranlıkla bakın. Hatıralarınızı anlatın çocuklarınıza, merakla dinleyeceklerdir. Kuş seslerine, dere şırıltılarına, rüzgarın sesine odaklanın birlikte. Ağaçların altına uzanıp gökyüzünü seyre dalın.

Çocuklarımız yedikleri şeyler ile onların kaynakları arasında bağlantı kurabilmekten yoksunlar. Çünkü üretim bandından çıkan yiyecekler gibi, sebze ve meyveleri de ya market ya da pazar tezgahlarında görüyorlar. Bazen bir yiyeceğin ağaçta mı, yerde mi yetiştiğini bilmiyorlar. O yüzden çevrenizde mutlaka tarla ve bahçeyle uğraşanlar vardır, onlardan yardım alarak çocuklarınıza dalından yemenin zevkini tattırın. Ekilmeye müsait bir bahçeniz varsa bir köşesini çocuklara ayırın. Orada diledikleri bitkileri yetiştirmelerine izin verin ve onlara yardımcı olun. Çocuklar bu şekilde hem doğaya daha yakınlaşacak, hem de kendi kendine bir şeyler yetiştirmenin zevkini tadacaktır. Bu sayede emeğin değerini ve sabrı yaşayarak öğrenirler. Nimetlere olan saygıları da artar. Bahçeniz yoksa en az bir çiçek saksısı olsun. Baharda onlara çiçek fideleri alın, çiçekleri de kendilerine seçtirin. Ortamınız müsaitse saksıda domates, biber gibi sebzeler yetiştirebilirsiniz. Çocuklarınıza bitkilerin sevgiyle büyüdüğünü öğretmeyi unutmayın. Her gün bitkileriyle ilgilenmekten mutlu olacaklardır.

Çocukken çamurla oynarken yaşadığımız mutluluğu hatırlayın ve çocuklarınızı bundan mahrum etmeyin. Bazen yağmurlu havalarda dışarı çıkmalarına izin verin. Bırakın su birikintilerinde zıplasınlar, elleri yüzleri çamura bulansın. Evet, kirlenmek güzeldir…

Aslında çocuklarımız çok küçükken hayvanlardan korkmazlar. Kendi korkularımızın eşiğinde biz uzaklaştırırız onları. Her insanın korkabileceği hayvanlar olabilir elbette, ama günümüzde aşırı bir hijyen endişesiyle çocuklar hayvanlardan iyice soyutlanıyorlar. Oysa küçüklüğünden beri mikroplarla tanışan çocukların bünyeleri daha dayanıklı oluyor. Tamam kontrolünüz altında olsunlar ama lütfen onları hayvanlardan uzaklaştırmayın. Sokak kedilerini birlikte doyurun, bir köpeğin yanından geçerken köpekle konuşun sizi anladığını düşünerek. Balkonunuzun bir köşesine kuşlar için yer ayırın, çocuğunuz kuşlara yem vermeyi bir görev edinsin kendine. Karıncalara basmamayı öğretin. Sevgiyle yaşayın, tadına varın hayatın, sevdiklerinizin eşliğinde. Ve elbette yaratılan her şeyi sevin Yaratandan ötürü.