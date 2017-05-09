Çevrenin Korunmasını Nasıl Sağlarız, Ülke Ekonomisi İçin Nelerden Tasarruf Edebiliriz?

Tasarruf etmek için atacağınız adımlar düşündüğünüzden daha kolaydır. Sadece günlük alışkanlıklarınızı değiştirerek bunu yerine getirebilirsiniz. Çevrenin korunmasına yardımcı olmak için, enerji ve su tüketimini azaltmayı, doğal kaynakları korumak için yeme ve taşıma alışkanlıklarınızı değiştirmeyi ve evinizi ve bahçenizi daha çevre dostu olacak şekilde adapte etmeyi deneyerek ayrıca tasarruf da edeceksiniz. Kendi yaşam tarzınızı çevreye daha duyarlı kıldıktan sonra, başkalarının aynı şeyi yapmaları konusunda eğitmek için de uğraşabilirsiniz.

Kullanmadığınız Zaman Elektrik Harcayan Herhangi Bir Cihazı Kapatın

Kullanmıyorsanız ışıkları, tv’yi, bilgisayarı, yazıcıları ve benzerlerini kapatın. Lambaların her gün aynı saatte kapanması için zamanlayıcıları kullanın. Bu sayaçlar donanım mağazalarında bulunabilir ve prizlere takılabilir. Üzerinde sayaç bulunan ısıtıcılar ve fanlar da bulabilirsiniz. Zamanlayıcıların çoğu belirli bir saat boyunca devam eder ve ardından otomatik olarak kapanır.

Mümkün Olduğunca Cihazları Fişten Çekin

Dizüstü şarj cihazları veya tost makinesi gibi cihazların takılı olarak bırakılması, “fantom” enerjiyi kullanabilir. Bir cihaz kapalı olsa bile, yine de elektrik kullanabilir, çünkü elektronikteki uygulamalar sürekli elektrik kullanacaktır. Önünüzdeki 36 saatte (veya daha fazla sürede) kullanmayı ummadığınız bir şeyi çıkarmak en iyisidir.

Tek bir anahtarı çevirerek birçok şeyi kapatmak için bir elektrik prizi kullanın. Tüm cihazlarınızı bir alana (örneğin bilgisayarınız) bir elektrik prizine takabilirsiniz. İşiniz bittiğinde, şalteri kapatmanız yeterlidir.

Giysilerinizi Havada Kurutun

Hava ile kurutma, giysinizin taze kokmasını ve çevre dostu olmasını sağlar. Kurutma makineleri, buzdolabı ve klimadan sonra çoğu evdeki en büyük enerji kullanıcıları arasındadır. Ayrıca, bir çamaşır makinesini kullanırken, haznesinin tamamen giysi dolu olduğundan emin olun. Su boşa gittiği için çamaşır makinesine birkaç kirli elbise atıp hemen çalıştırmayın. Bunun yerine, suyu ve elektriği korumak için kirli kıyafetlerle tam dolu olduğundan emin olun. İsterseniz birkaç elbise varsa bu elbiseleri bir lavaboda yıkayabilir ya da çok fazla su kullanmayan bir enerji tasarruflu çamaşır makinesi satın alabilirsiniz.

Klimayı Az Miktarda Çalıştırın veya Hiç Çalıştırmayın

Klimalar çok miktarda elektrik kullanıyorlar. Ortamı mümkün olduğunca serin tutmak için doğal havalandırma veya fan kullanın. Bir klima kullanacaksanız, dışarıdan biraz daha düşük bir sıcaklığa ayarlayın.



Evinizdeki Isıtma ve Havalandırma Deliklerini Kapatın

Evinizde belirli odaları kullanmıyorsanız, bu odalardaki havalandırma deliklerini ve kapıyı kapatın. Bunu sürekli yapmak, nadiren işgal edilen alanların ısıtılması veya soğutulmasıyla boşa harcanmış enerji miktarını azaltacaktır.

Kışın Sıcak Bir Battaniye veya Kazak Kullanın

Kendinizi toplayın ve termostatınızı birkaç derece düşürün. Termostatınızı kışın (20 ° C) sıcaklığa, hatta geceleri daha düşük bir sıcaklığa ayarlamayı hedefleyin. Bunun üzerindeki her derece yaklaşık % 6-8 ek enerji çıkışı üretecektir.

Suyu Koruyun

Su tüketiminizi azaltmak için bilinçli tercihler yapın. Daha kısa süreli duş alın veya küvetin sadece üçte birini doldurun. Dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatın. Düşük akışlı muslukları, düşük akışlı duş başlıklarını takın. Bulaşık makinenizi yalnızca tamamen dolduğunda çalıştırın. Aracınızı kendiniz yıkarsanız, çiminizin üzerine park edin, kovaları ve süngerleri kullanın. Durulamak için hortumu kullanın. Suyun durdurulması için bir hortum başlığı kullanın veya durulamalar arasında hortumu kapatın. Bir yüzme havuzunuz varsa, buharlaşmayı azaltmak ve yaprakları dışarıya çekmek için havuz örtülerini kullanın.

Elinizden Geldiğince Her Şeyi Geri Dönüştürün

Geri dönüşümünüzü cam, metal, kağıt vb. olarak ayırıp geri dönüşüm kutularına atın, bu kutular yakınınızda yoksa bir geri dönüşüm merkezine özel geziler yapın.

Tek Kullanımlık Nesneleri Kullanmaktan Kaçının

Yalnızca birkaç kez kullandığınız ve attığınız her şey, yüzlerce yıl doğada bir atık olarak kaybolmaz. Yeniden kullanılabilir fincan veya su şişesi, çatal ve bıçak kullanmayı tercih edin. Tek kullanımlık pil yerine şarj edilebilir pil kullanın. Piller Dünya’ya asit kaçağı yaparlar. Tehlikeli atıkları düzgün bir şekilde atın. Piller, flüoresan ampuller, e-atıklar, temizlik ürünleri, ilaçlar, böcek öldürücüleri, otomotiv sıvıları ve boya gibi birçok malzeme asla bir depolama sahasına, sıhhi kanalizasyona atılmamalıdır. Bunun yerine, uygun atık imkânları için şehir yönetimine başvurun.

İhtiyacınız Olduğu Kadar Tuvalet Kağıdı Kullanın

Küçük bir silme işlemi için bir metre tuvalet kağıdı koparmayın. Mantıklı olun. Kağıt havlularında da aynı şekilde. Mutfak temizliğinizin çoğunda yıkanabilir bir bez veya sünger kullanın.

Evde temizlik yapmak için tekrar kullanılabilir havlu bezleri arayın. Bunlar, özellikle toplu halde satın alındığında ucuzdur ve yüzlerce kez yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir.

Dikkatli Bir Tüketici Olun

Satın aldığınız ürünlerin diğer kişileri ve doğal çevreyi nasıl etkilediğini kendinize sorun.

İhtiyacınız olmayan şeyleri almayın. Paradan tasarruf etmenin yanı sıra, çevreyi de korumuş olursunuz. Dayanıklı ürünleri satın alın. Satın aldığınız ürünlerde ömür boyu sürecek şeyleri arayın. Kullanılmış şeyler alın. Yeniden kullanım, paradan tasarruf ile kazanmanıza yardım edecektir. Yalnızca kısa süreli veya ara sıra kullanmak için İhtiyacınız olan eşyaları ödünç alın veya kiralayın.

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Daha Az Et ve Süt Tüketin

Et ve süt üretimi oldukça yoğun kaynak gerektirir ve verimsizdir. Vejeteryanizma veya veganizmin denenmesi kesinlikle çevre için ve sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir.

Yöresel Yiyecekler Satın Alın

Yiyecekleri uzaktaki yerlerden taşımak çevreye zarar verir, çünkü bunlar kamyonlarla, demiryoluyla veya gemi ile gönderilir ve bu araçların hepsi kirletici maddeler üretir. Yerel olarak tedarik edilen yiyecekleri satın almak, ulaşım etkilerini ortadan kaldırmaya veya azaltmaya yardımcı olacaktır. Yerel sebze ve meyveleri bulmak için çiftçi pazarlarını ziyaret edin.

Aşırı Ambalajdan Kaçının

Çoğu zaman gıda şirketleri, gerçek yiyecekleri üretmek için harcadıkları enerji kadar gıda ürünleri ambalajını üretmek için de enerji harcarlar. Toplu olarak satın alınacak yiyecekleri, tek tek sarılı halde almayın.

Aşırı Yiyecek Hazırlamayın

Yemek yiyebileceğinizden daha fazla yemek pişirmemeniz için yemeklerinizi planlayın. Kalabalıkları saklayın ve bir sonraki yemekte kullanın. Aşırı miktarda yiyecek varsa komşularınızla paylaşın.

Su İçin Tekrar Kullanılabilir Şişeler Alın

Bir cam veya metal şişe alın ve suyla doldurun. Bir sürahiyi musluk suyu ile doldurun ve buzdolabında soğutun. Plastik şişeler kullanmayın.

Kısa Mesafelerde Yürüyüş Yapın veya Bisikletle Gezin

Hedefiniz eve yakın olduğunda yürümek veya bisiklet kullanmak daha karlı ve doğa dostu harekettir.

İş ya da Okul İçin Ortak Araç Kullanın

Çocukları okula götürmek için çevredeki diğer ebeveynlerle çalışmak üzere bir başka kişi veya iki kişiyle birlikte koordinasyon yapın. Çocuklar, ebeveynlerin denetiminde ve rehberliğinde gruplar halinde birlikte okula gelir.

Toplu Taşıma Araçlarını Kullanın

Bir otobüs, hafif demiryolu veya metro sistemine sahip bir bölgede yaşıyorsanız, bu seçeneği iş, okul veya başka yerlere gitmek için kullanmayı düşünün. Böylece yollarda sıkışıklığı azaltır ve kullanılan benzinin miktarını azaltır ve tasarruf yapmış olursunuz.

Bir Hibrid veya Tamamen Elektrikli Araba Kullanın

Yeni bir araç arıyorsanız hibrid bir araba satın almayı düşünün. Hibrit araba hem benzinli hem de elektrikli motorlarda çalışır. Havaya daha az emisyon salmakla kalmaz, aynı zamanda paradan tasarruf etmeyi sağlar. Ayrıca otomobiliniz varsa, zamanında yağ ve hava filtresini değiştirerek, sıvı sızıntılarını derhal onararak, lastikleri düzgün şekilde şişirerek aracınızı iyi durumda tutun.

Kompakt Floresan veya LED Ampullere Geçin

Kompakt floresan veya LED ampuller daha pahalıya mal olur, ancak geleneksel ampullerden daha uzun süre dayanırlar. Ayrıca enerjinin sadece dörtte birini kullanıyorlar.