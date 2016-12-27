Beyin Hücreleri Ne ile Beslenir, Beyin Gücü Nasıl Arttırılır ve Geliştirilir?

İnsan gelişmiş olan beyin fonksiyonları sayesinde diğer canlılardan bariz bir farka sahip olmaktadır. Beyninin daha kapsamlı kullanmakta olan insanın elbette beyin sağlığına da dikkat etmesi önemli unsurlardan birisidir. Yapılan araştırmalar sonucunda insan beyninin kötü beslenmelerden kaynaklanan tahribatlara uğradığı ispatlanmıştır. Bu durum, bizlere insan beyninin beslenebilir olduğunu göstermektedir.

Beyin hücreleri ne ile beslenir sorusuna verilebilecek ilk cevap kesinlikle ‘’kalpten pompalanıp beyne ulaşan kan içerisindeki besin maddeleri sayesinde beyin beslenmektedir’’ olacaktır. Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlarda beynin tek besin kaynağı olarak glikoz yani şekerin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu yüzdendir ki şeker düzeyinin beyinde azalmasından dolayı insanlarda şuur kaybı ve hatta komaya girme durumları gözlenmektedir. Yine genel olarak glikozdan farklı olarak beyni besleyen başlıca besinler;

B vitamini

A vitamini

E vitamini

D vitamini

Karbonhidratlar ve yağlar

Su

Proteinler olmaktadır.

Beyin Gücü Nasıl Artırılır ve Geliştirilir?

Beyin gücü geliştirilebilen bir etmen olmaktadır. İnsanlar başta yukarıda geçen besinleri tüketerek beyin gelişimlerine olumlu katkılarda bulunabilmektedirler. Yine beyin gücünü artırmak ve geliştirmek amacı ile bazı önemli uygulamalar yer almaktadır. Bu uygulamalara genel olarak bakacak olursak daha çok psikolojik etmenlerin daha ön planda olduğunu görmekteyiz. Elbette fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmesi için beslenme olmazsa olmaz bir etmen olmakta lakin psikolojik açıdan terapi olarak da nitelendirilen bazı etmenlerin çok daha büyük etkisi olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya koyulmuştur. Bu etmenlere genel olarak bakacak olursak;

İnsanların kendilerine koydukları bir hedef ile yaşamaları ve bu hedefe ulaşmaları için gösterdikleri çabalar beyin gücünü artırmakta ve geliştirmektedir.

Karşılaşılan herhangi bir sorunda ya da olumsuz durumlarda olaya stratejik olarak yaklaşmak yine beyni yormak yerine gücünü daha da fazla artırdığı ortaya konulan araştırmalardan olmaktadır.

Düzenli olarak yapılan sporun faydaları her alanda olduğu gibi beyin gücü gelişmesinde de önemli olumlu etkileri yer almaktadır.

Düzenli olarak yapılan zihinsel etkinlikler aynı zamanda beyni geliştiren ve gücünü artıran uygulamalar arasında yer almaktadır. Bu durumdan faydalanmak için kısacası “kafa yorucu” terimini hayatınızdan çıkarmanız önem arz etmektedir.

Herhangi bir olayı irdelemek ve hakkında sorular sormak yine beynin sınırlarını zorlayan ve bu sayede gelişimini sağlayan etmenlerden yine bir tanesi olmaktadır.

İnsanların iyi bir gözlemci olması yine beyni geliştiren unsurların başında gelmektedir. Gidilen bir ortamda ya da seyahatlerde kısacası hayatın her anında gözlemci olmak beyni geliştiren ve gücünü artıran olaylar arasında yer almaktadır.

Her geçen gün yeni bir şey öğrenmek ve aynı zamanda bunları ara ara hatırlamak beyni güçlendiren en önemli unsurlardan birisi olmaktadır. Buna en güzel örneği yabancı dil öğrenmek olarak verebiliriz. Kişiler yabancı dil kapsamında öğrenecekleri yeni kelimeler ile düzenli olarak beyin jimnastiği yapmakta ve bu durumun gerçekten olumlu bir etkisi bulunmaktadır.

Sosyal aktivitelerde insan beyninin gelişmesi amacı ile büyük önem taşımaktadır. Sürekli sosyal temaslarda bulunan insan belki farkında olmasa dahi beynini zorlamakta ve ortamda davranışları olsun, sohbetlerde konuşacakları ve ekleyecekleri kelimeler olsun tüm bunlar beynin gücünü artırmakta ve gelişimini sağlamaktadır.

Çok yazmak ve okumak yine beyin gelişiminin ve gücünün artmasının en yakın dostlarından birisi olmaktadır. Sürekli olarak güncel bilgiler ile dolan beyin işlemekte ve buda adeta sizlere beyin jimnastiği sunmaktadır.

Beyni Daha İyi Çalıştırmanın Yolları Nelerdir?

Beynin daha iyi çalışması için yine uygulanacak basit ama etkili birçok yöntem yer almaktadır. Yine bu yöntemler arasında elbette ilk sırada doğru beslenme ve beyin için önemli olan besinleri tüketmek gelmektedir. Bu durumu takiben yine can alıcı ve uygulanması basit olan birçok beyni çalıştıran uygulama söz konusu olmaktadır. Bu uygulamalara göz atacak olursak;

Her şeyin başı olan sporu düzenli olarak hayatınıza almanız ile beyninizi düzenli olarak çalıştırabilirsiniz.

%80 sudan oluşmakta olan beynin hali ile daha suya ihtiyacı olmakta. Bu amaçla düzenli olarak ve günlük optimum seviyede su tüketimi yapmak önemli olmaktadır.

Edindiğimiz alışkanlıklar beynin gelişimini durduran işlemlerden olmaktadır. Örneğin günlük olarak saati sağ kolumuza takmaktayız ve bu duruma alıştığımız için beynimiz düşünmeden zaten refleks ile sağ kolunuza bakarız. Burada saati sol kola taktığımız zaman beyin bu durumun farkında olacağından sizi sol kolunuza yönlendirmekte ve ufak olarak görülen bu uygulama aynı zamanda bir egzersiz niteliği taşımaktadır.

Sürekli aynı ortamlarda aynı şeyleri yapmakta yine beyni köreltmektedir. Bu amaçla yeniliğe açık olmanızda beyninizin daha iyi çalışmasını sağlayacaktır.

Beyin üzerinden gelişmekte olan aşk duygusu insanlar tarafından sanki kalp gibi farklı bir organdanmış gibi nitelendirmektedir. Bu amaçla birisini severken gerçekten beyinden sevmelisiniz ki bu durumda dahi beyniniz daha iyi çalışma performansına sahip olacaktır.