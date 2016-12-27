Beyin Hücreleri Ne ile Beslenir, Beyin Gücü Nasıl Arttırılır ve Geliştirilir? Sudan Hidrojen Elde Etme ve Depolama Yöntemleri Nelerdir? Duygusal Aşk Şiiri Örneği-Kısa ve Yeni Anadolu İle İlgili Şiir Örneği-Kısa ve Özgün Elektrik Faturasını Azaltmak-Düşürmek İçin Öneriler Kara Delik İçine Girince Ne Olur? Kara Deliğin İçinde Ne Var? Küçük İşletme Önerileri, Yeni İş Fırsatları-2017 Müren Balığı Nedir, Nerede Yaşar, Tehlikeli midir, Öldürür mü? Porto Riko Hakkında Genel Bilgiler, Tarihi, Kültürü, Dili, İnsanları Nasıldır? Mavi Halkalı Ahtapot Nerede Yaşar, Özellikleri Nasıl Hayvandır? Topikal ve Epiflo Transdermal Oksijen Terapi Tedavisi Nedir? Nasıl Yapılır? Evde Kuş Beslemek İçin Neler Gerekir? Evde Kuş Beslemek İstiyorum Twitter Takipçi Artırma Yararlı mı, Parayla Twitter Takipçisi Kazanma Yolları Mantıklı mı? Kına Yakmanın Anlamı Nedir, Kına Nasıl Yapılır, Kına Nelere İyi Gelir? Türkiye’deki En İyi ve Popüler Meslekler Sıralaması Nasıldır? Mardin Tarihi Yerleri Hakkında Kısa Bilgiler, Mardin Gezi Yazısı, Tavsiye ve Öneriler Nükleer Santral Kazaları ve Nedenleri, Nükleer Patlama Sonuçları Neler Olur? Güneş Enerjisi Nasıl Elektrik Enerjisine Dönüşür? Maliyeti-Fiyatı Hierapolis Antik Kenti Gezilecek Yerler ve Tiyatronun Tarihi Hakkında Ayrıntılı Bilgiler Denizli Pamukkale Gezi Yazısı; Bilgiler, Tavsiye ve Öneriler Beygir Gücü ve Tork Arasındaki Fark Nedir? Yazılımla Beygir Gücü Yükseltme Nasıl Yapılır? Detoks Banyosu Nedir? Nasıl Hazırlanır ve Yapılır? Detoks Banyosu Neye İyi Gelir? Bulgaristan Göçmenlerinin Tarihi ve Özellikleri, Nasıl İnsanlardır? Arama Motorları Nelerdir? Nasıl Çalışır? Arama Motoru Nasıl Yapılır? Ssl Güvenlik Sertifikası Ne İşe Yarar, Nasıl Alınır, Nasıl Çalışır? İnsan İçin Ailenin Önemi Nedir, Aile Neden Önemlidir, Niçin Toplumun Temelidir? Şanlıurfa Balıklıgöl Gezi Yazısı, Gezilecek Yerler, Tavsiye ve Öneriler Kalbin Çalışma Mekanizması, Çalışma Sırası, Kalp Nasıl Çalışır Kısaca Açıklama Çok Para Kazanmak İstiyorum, Ne Yapmak Lazım? Annenin Çocuğuna Kazandırması Gereken Beceriler Nelerdir? Sanayi Devriminin Yararları ve Zararları, Sanayi İnkılabının Etkileri ve Sonuçları Kıbrıs Altın Kumsal, Apostoles Andreas Manastırı ve Zafer Burnu Gezisi Lavanta Yağının Kullanım Alanları Nelerdir, Saça ve Cilde Nasıl Uygulanır? Çocukların Zeka Gelişimi İçin Hangi Oyunlar Oynanmalı? Girişimci Nasıl Olmalıdır, Olmak İçin Neler Gerekir? Halk Edebiyatının Özellikleri Maddeler Halinde Kısaca Nelerdir? Tırnakların Güçlü ve Sağlıklı Olması İçin Ne Yapılmalı? Hangi Vitaminler Tırnak Güçlendirir, İyi Gelir? Country Stili Dekorasyon Nedir, Bu Tarzda Ev Dekorasyonu Nasıl Yapılır? Google Reklamı Almak-Vermek İstiyorum, İşe Yarar mı Ne Yapmalıyım? Batman Hasankeyf Gezi Yazısı, Tavsiyeleri, Tatil Önerileri Müşteriyi Elde Tutma Stratejileri, Kazanma Teknikleri, Memnun Etme Yöntemleri Dergi, Gazete, Televizyon ve İnternet Reklamcılığı Arasındaki Uçurum Şirketler İçin Halkla İlişkiler (PR) Yöntemleri, Önemi ve Reklam İle Arasındaki Farklar Taş Boyama Sanatı Mandala Hakkında Bilgi, Tavsiye ve Öneriler Şanlıurfa Göbeklitepe Tarihi Gezisi Hakkında Bilgi Kutup Ayıları Nasıl Hayvanlardır? Yaşamları ve Özellikleri Hakkında Kısa Bilgiler Anksiyete Kaygı Bozukluğu Nasıl Geçer, Krizi Nasıl Kontrol Edilir, Tedavisi Nasıl Yapılır? Yüzdeki Çil Lekeleri Evde Nasıl Geçer, Çiller İçin Kesin Çözüm Ankara Karagöl Mesire Alanı Nasıldır? Gezisi İçin Tavsiyeler Alışkanlık ve Bağımlılık Arasındaki Fark Nedir? Alışkanlık mı Bağımlılık mı? Fosil Yakıtlar Küresel Isınmayı Nasıl Etkiler? Zararları Hakkında Madde Madde Bilgi Yelken Sporu, Yelken Sınıfları ve Seyir Tipleri Hakkında Kısa Bilgiler Doğru ve Etkili Dinlemenin Önemi Nedir, Nasıl Olmalıdır? Bitkiler Görür mü? Bitkilerin Sese Karşı Duyarlılığı ve Zekası Var mıdır? Krup Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir, Ne İyi Gelir, Ne Kadar Sürer, Ne Zaman Geçer? Mantıku’t-Tayr Eseri Hakkında Kısaca Bilgi En Hızlı, Kolay Uykuya Nasıl Dalınır? Hemen Uyuyamıyorum Ne Yapmalıyım? Uykuya Dalmanın Yolları Mükemmellik Hastalığı, Mükemmel Olma Takıntısı Hakkında İlişkilerde ve Evlilikte Aşkı Uzun, Canlı ve Taze Tutmanın Yolları, İyi Bir İlişki İçin Yapılması Gerekenler Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eserleri ve İsimleri Hakkında Bilgi Atabetü’l Hakayık Bölümleri, Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi, Hangi Döneme Aittir? Manevi ve Duygusal Anlamda Nasıl Güçlü Olunur? Ruhsal Olarak Rahatlamanın Yolları Çorum Alacahöyük Ören Yeri ve Müzesi, Hattuşaş Gezilecek Yerler Hakkında Bilgi Çocuklar İçin Kağıttan Uçak, Hayvan Maskesi, El Yapımı Oyuncak Ev Etkinlikleri Meksika Müzik Aleti İsimleri ve Türlerinin Listesi Sarı (Beyaz) Hardal Tohumu Nasıl Kullanılır, Ne İşe Yarar, Sosunun Faydaları Nötron Yıldızları, Pulsarlar ve Süpernova Patlaması Hakkında Bilgiler Divanı Lügatit Türk Kim Tarafından Niçin Yazılmıştır, Eserin Önemi ve Amacı Kurum Kültürü Nasıl Olumlu Bir Havaya Dönüştürülür: Liderlik Kurumsal Mükemmellik Nedir? Bireyin ve Yöneticinin Rolü İzmir’den Neler Alınır, Nerede Gezilir, İzmir’de Farklı Tatil Fikirleri Güzel Görünmek İçin Cilt Bakımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler İşletmeler, Şirketler İçin Neden Mobil Uygulamalar Yaptırmak Gereklidir? Çocuğum İnternet Bağımlısı Oldu, Telefonla Çok Oynuyor, Ne yapmalıyım? E-Ticarette Rekabetin, Pazar Payının Artması, Başarının Zorluğu Anneyle Beraber İzlenmesi Gereken Filmler Hangileridir? İlk Türk İslam Eserlerinden Kutadgu Bilig Hakkında Geniş Bilgi İş Yerinde Verimliliği ve Mutluluğu Artırmanın Yolları, Sırları Doğumsal Kalp Hastalıkları Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi Kronik Yorgunluk Sendromu Tedavi Türleri, Belirtileri, Nedenleri Nelerdir? Sindirimi Kolaylaştırmak İçin Ne Yapmalıyız? Yurtdışında Bisiklet Sürülebilecek Güzel Şehirler Tansiyonu Düşüren Şeyler Nelerdir: Yüksek Tansiyon Düşürücü Nefes Egzersizleri Türk ve Dünya Edebiyatında Doğal ve Yapay Destan Hakkında Bilgi Tüp Bebek Tedavisi Aşamaları, Yeni Tedavi Yöntemleri ve Testleri Yeni Doğan Bebek Kabız Olunca Ne Yapmalı? Bebeğin Kabız Olduğunu Nasıl Anlarız? Yunus Parkları Neden Kapatılmalı? Yunus Gösterilerinin Zararları Ülkemizdeki (Türkiye’deki) Akbaba Türleri, Özellikleri, Yaşadıkları Yerler Kendime İş Kurmak İstiyorum, Kendi İşinin Patronu Nasıl Olunur? Kaçkar Dağları Gezisinde İzlenilmesi Gereken Rotalar Hakkında Bilgi Ev Yapımı, Doğal ve Soğuk Protein Shake İçeceği Tarifleri Vücut Sıkılaştırma Yöntemleri-Kürleri, Bölgesel Zayıflama İçin Ne Yapmalı? Yeni Güzel İlginç Gelinlik, Kapri Pantolon, Düz Kesim Etek Modelleri İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Sözlü Dönem Edebiyat Ürünleri Konu Anlatımı Gribin Çabuk Geçmesi İçin Ne Yapmalıyım? Aşil Sendromu, Tendonu, Topuğu, Refleksi Ne Demektir? Kısaca Bilgi İntihar Teşebbüsünden Vazgeçirmek İçin Ne Yapmalıyız? Sosyal Sorumluluk Kavramı Neden Gereklidir? Toplumsal Etkileri, Önemi, Faydaları Kaş Şekillendirme Teknikleri Nasıl Yapılır, Güzel Kaşlar İçin Ne Yapmalı Fransız Sinemasının Tarihi Özellikleri, Akımları ve 7. Sanat da Denilen Sinema
Eğitim ve Kişisel Gelişim

Beyin Hücreleri Ne ile Beslenir, Beyin Gücü Nasıl Arttırılır ve Geliştirilir?

Written by bayramaktas Leave a comment

İnsan gelişmiş olan beyin fonksiyonları sayesinde diğer canlılardan bariz bir farka sahip olmaktadır. Beyninin daha kapsamlı kullanmakta olan insanın elbette beyin sağlığına da dikkat etmesi önemli unsurlardan birisidir. Yapılan araştırmalar sonucunda insan beyninin kötü beslenmelerden kaynaklanan tahribatlara uğradığı ispatlanmıştır. Bu durum, bizlere insan beyninin beslenebilir olduğunu göstermektedir.

Beyin hücreleri ne ile beslenir sorusuna verilebilecek ilk cevap kesinlikle ‘’kalpten pompalanıp beyne ulaşan kan içerisindeki besin maddeleri sayesinde beyin beslenmektedir’’ olacaktır. Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlarda beynin tek besin kaynağı olarak glikoz yani şekerin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu yüzdendir ki şeker düzeyinin beyinde azalmasından dolayı insanlarda şuur kaybı ve hatta komaya girme durumları gözlenmektedir. Yine genel olarak glikozdan farklı olarak beyni besleyen başlıca besinler;

  • B vitamini
  • A vitamini
  • E vitamini
  • D vitamini
  • Karbonhidratlar ve yağlar
  • Su
  • Proteinler olmaktadır.

Beyin Gücü Nasıl Artırılır ve Geliştirilir?

Beyin gücü geliştirilebilen bir etmen olmaktadır. İnsanlar başta yukarıda geçen besinleri tüketerek beyin gelişimlerine olumlu katkılarda bulunabilmektedirler. Yine beyin gücünü artırmak ve geliştirmek amacı ile bazı önemli uygulamalar yer almaktadır. Bu uygulamalara genel olarak bakacak olursak daha çok psikolojik etmenlerin daha ön planda olduğunu görmekteyiz. Elbette fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmesi için beslenme olmazsa olmaz bir etmen olmakta lakin psikolojik açıdan terapi olarak da nitelendirilen bazı etmenlerin çok daha büyük etkisi olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya koyulmuştur. Bu etmenlere genel olarak bakacak olursak;

  • İnsanların kendilerine koydukları bir hedef ile yaşamaları ve bu hedefe ulaşmaları için gösterdikleri çabalar beyin gücünü artırmakta ve geliştirmektedir.
  • Karşılaşılan herhangi bir sorunda ya da olumsuz durumlarda olaya stratejik olarak yaklaşmak yine beyni yormak yerine gücünü daha da fazla artırdığı ortaya konulan araştırmalardan olmaktadır.
  • Düzenli olarak yapılan sporun faydaları her alanda olduğu gibi beyin gücü gelişmesinde de önemli olumlu etkileri yer almaktadır.
  • Düzenli olarak yapılan zihinsel etkinlikler aynı zamanda beyni geliştiren ve gücünü artıran uygulamalar arasında yer almaktadır. Bu durumdan faydalanmak için kısacası “kafa yorucu” terimini hayatınızdan çıkarmanız önem arz etmektedir.
  • Herhangi bir olayı irdelemek ve hakkında sorular sormak yine beynin sınırlarını zorlayan ve bu sayede gelişimini sağlayan etmenlerden yine bir tanesi olmaktadır.
  • İnsanların iyi bir gözlemci olması yine beyni geliştiren unsurların başında gelmektedir. Gidilen bir ortamda ya da seyahatlerde kısacası hayatın her anında gözlemci olmak beyni geliştiren ve gücünü artıran olaylar arasında yer almaktadır.
  • Her geçen gün yeni bir şey öğrenmek ve aynı zamanda bunları ara ara hatırlamak beyni güçlendiren en önemli unsurlardan birisi olmaktadır. Buna en güzel örneği yabancı dil öğrenmek olarak verebiliriz. Kişiler yabancı dil kapsamında öğrenecekleri yeni kelimeler ile düzenli olarak beyin jimnastiği yapmakta ve bu durumun gerçekten olumlu bir etkisi bulunmaktadır.
  • Sosyal aktivitelerde insan beyninin gelişmesi amacı ile büyük önem taşımaktadır. Sürekli sosyal temaslarda bulunan insan belki farkında olmasa dahi beynini zorlamakta ve ortamda davranışları olsun, sohbetlerde konuşacakları ve ekleyecekleri kelimeler olsun tüm bunlar beynin gücünü artırmakta ve gelişimini sağlamaktadır.
  • Çok yazmak ve okumak yine beyin gelişiminin ve gücünün artmasının en yakın dostlarından birisi olmaktadır. Sürekli olarak güncel bilgiler ile dolan beyin işlemekte ve buda adeta sizlere beyin jimnastiği sunmaktadır.

Beyni Daha İyi Çalıştırmanın Yolları Nelerdir?

Beynin daha iyi çalışması için yine uygulanacak basit ama etkili birçok yöntem yer almaktadır. Yine bu yöntemler arasında elbette ilk sırada doğru beslenme ve beyin için önemli olan besinleri tüketmek gelmektedir. Bu durumu takiben yine can alıcı ve uygulanması basit olan birçok beyni çalıştıran uygulama söz konusu olmaktadır. Bu uygulamalara göz atacak olursak;

  • Her şeyin başı olan sporu düzenli olarak hayatınıza almanız ile beyninizi düzenli olarak çalıştırabilirsiniz.
  • %80 sudan oluşmakta olan beynin hali ile daha suya ihtiyacı olmakta. Bu amaçla düzenli olarak ve günlük optimum seviyede su tüketimi yapmak önemli olmaktadır.
  • Edindiğimiz alışkanlıklar beynin gelişimini durduran işlemlerden olmaktadır. Örneğin günlük olarak saati sağ kolumuza takmaktayız ve bu duruma alıştığımız için beynimiz düşünmeden zaten refleks ile sağ kolunuza bakarız. Burada saati sol kola taktığımız zaman beyin bu durumun farkında olacağından sizi sol kolunuza yönlendirmekte ve ufak olarak görülen bu uygulama aynı zamanda bir egzersiz niteliği taşımaktadır.
  • Sürekli aynı ortamlarda aynı şeyleri yapmakta yine beyni köreltmektedir. Bu amaçla yeniliğe açık olmanızda beyninizin daha iyi çalışmasını sağlayacaktır.

Beyin üzerinden gelişmekte olan aşk duygusu insanlar tarafından sanki kalp gibi farklı bir organdanmış gibi nitelendirmektedir. Bu amaçla birisini severken gerçekten beyinden sevmelisiniz ki bu durumda dahi beyniniz daha iyi çalışma performansına sahip olacaktır.

Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir ?

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgikafesi.com © 2015 – 2017 Tüm Hakları Saklıdır.