Türk Edebiyatında Kadının Yeri, Gelişimi, Kadın İmgesi, Kadına Bakış Nasıldır?

Servet-i Fünûn’dan önceki dönemlerde, kadın ikinci planda işlenen bir unsurdu. Hatta neredeyse yoktu. Bu makalede kadın unsurunun Klasik edebiyattan Servet-i Fünûn’a kadar yaşadığı gelişme anlatılmaktadır.

Giriş

Türk toplumunda kadına bakış iki dönemde incelenmelidir: İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası. İslamiyet öncesi Türklerde, erkeğin kadına veya kadının erkeğe bir üstünlüğü görülmemiş, iki cinsiyet de eşit görülmüştür. Bunun örneğini Dede Korkut Hikayeleri’ndeki Bamsı Beyrek ve Banu Çiçek’te görmek mümkündür. Bamsı Beyrek ve Banu Çiçek beşik kertmesidir ancak Beyrek, Banu Çiçek’i istediği an alıp götüremez. At üstünde ve bilekte Banu Çiçek’i yenmesi gerekmektedir.

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra kadına bakış açısı değişmiş, kadın maalesef ikinci plana düşmüştür. Hatta yok sayılmıştır. Bunun yansımalarını Klasik edebiyat ve Tanzimat edebiyatında görmekteyiz. Ancak batılılaşmayla birlikte, Servet-i Fünun’da kadın, bambaşka bir hüviyet kazanmıştır.

Klasik Edebiyat ve Tanzimat Edebiyatında Kadın

Klasik edebiyat, saray çevresinde gelişen bir edebiyattır. Konuları aşk, güzellik, kadın, sevgili gibi konulardır. Ancak kadın, yalnızca sevgili olarak anılan, güzelliği tasvir edilen bir unsurdur. Klasik edebiyatta kadın konuşmaz, kendisini asla göremeyiz. Hayal gibi bir şeydir Klasik edebiyatta kadın. Şiirden çıkıp gerçek hayata baktığımızda da durum bundan farklı değildir. Kadın şairler de kendisini gizlemekte, yok olarak göstermektedir. Kadın şairler asla kadın ağzıyla şiir yazmamıştır. Bulunan örneklerin hepsinde erkek ağzı vardır.

Tanzimat’a gelindiğinde, batılılaşmayla birlikte kadın, edebiyatta görülmeye başlanmıştır. Ancak batılılaşma topluma hemen nüfuz etmediği için kadın yine ikinci plandadır. Yok değildir ama söz sahibi de değildir. Duygu ve düşünceleri yoktur, kültürel gelişimi sınırlıdır. Tanzimat romanlarında kadın, karşımıza cariye olarak çıkmaktadır.

Ayrıca Tanzimat’ta kadın olaylara müdahale edemez, kadının seçim hakkı yoktur. Olaylar zinciri sürüklenip giderken, kadın hem seyirci hem oyuncudur.

Servet-i Fünun Edebiyatında Kadın

Klasik edebiyat ve Tanzimat edebiyatından sonra Servet-i Fünun edebiyatında karşımıza bambaşka bir kadın çıkar. Kitap okuyan, kültürel seviyesi yüksek – bir erkek tipiyle eşit -, kendi kararlarını veren, modern, aydın bir kadın vardır Servet-i Fünun edebiyatında. Örneğin Halit Ziya Uşaklıgil’in Nemide romanında, Nemide babasıyla birlikte kitap okumaktadır. Kitap okumanın kendisine huzur verdiğini düşür.

Yalçın Küçük, Türk edebiyatında kadının bu gelişimiyle ilgili, “Tanzimat edebiyatı, ayağa kalkmış etten ve kemikten bir canlı yaratmıştı; Servet-i Fünun’a bunun içini işlemek düştü. Bu etten ve kemikten yeni yaratığın duygu ve düşünceleri için motifler ördü.” demiştir. Burada bahsedilen motif kadındır. Tanzimat edebiyatında ve öncesinde olmayıp, Servet-i Fünun’da olan şey kadının duygu ve düşüncelerine yer verilmiş olmasıdır.

Servet-i Fünun edebiyatında kadın, olayların akışına sürüklenip gitmeyen, olaylara yön veren konuma yükselmiştir. Mehmet Rauf’un Eylül romanında, Suat’ın seçimi olayların akışını belirlemiştir.