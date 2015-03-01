Tevfik Fikret Kimdir, Hayatı Hakkında Kısaca Bilgi

Yazımızda Tevfik Fikret’in kısaca hayatı ve kim olduğu hakkında bilgiler sunacağız.

Tevfik Fikret 24 Aralık 1867 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş bir şairimizdir. Asıl ismi Mehmed Tevfik’tir. Diğerlerine nazaran çocukluğu oldukça rahatlık içinde geçmiştir. Eğitim hayatını Galatasaray Sultanisi’nde yatılı olarak tamamlamıştır. Buradaki eğitimi sırasında annesini kaybeden Fikret, şiire ise yaklaşık olarak on beş yaşlarında başlamıştır.

Okulda oldukça başarılı bir öğrenci olmasıyla dikkatleri çekmiştir. Ayrıca ahlaki eğilimi ve resim yeteneği de okuldaki başarısını kanıtlamakta ve tamamlamaktadır.

Zaten okulunu birincilikle tamamlamıştır. Tevfik Fikret’in şiir dalındaki ilk eserleri bile oldukça ilgi toplamış ve onun ne kadar başarılı bir şair olduğunu kanıtlamıştır. 1889 yılında hem memurluk hizmetini yerine getirmiş hem de öğretmenlik görevinde bulunmuştur.

1890 yılında ise dayısının kızı olan Nazıma Hanım ile evlenerek, dünya evine girmiştir. Yine aynı yılda şiirle ilgili olarak ilk önemli başarısını gözler önüne sermiştir. Bu yıllar içerisinde Malumat dergisinde çalışmıştır. Bir süre burada çalıştıktan sonra Galatasaray Sultanisi’nde ilk bölümde öğretmenlik sınavını kazanmış ve öğretmen olarak yaşamını devam ettirmeye başlamıştır.

İlerleyen dönemlerde Servet-i Fünun isimli dergide yazı işleri bölümünde çalışmaya başlamıştır. Hayatının geri kalan bölümünde hem bu iş ile ilgilenirken hem de öğretmenlik görevini sürdürmüştür. Yaşamının sonuna kadar öğretmenlik mesleğine Robert Koleji’nde Türkçe Edebiyat bölümünde devam etmiştir.

1908 yılında Hüseyin Cahit Yalçın ile birlikte Tanin gazetesini kurdu. Kurdukları gazetenin İttihat ve Terakki’nin bir yayın organı olması istenince de buna karşı çıkıp, gazeteden ayrıldı. Hayatına başarılarını sığdıramayan ünlü şair, 19 Ağustos 1915 yılında, 48 yaşında hayatına ve sevenlerine veda etmiştir.

Başlıca Eserleri: Haluk’un Defteri, Kırık Saz, Rubabı Şikeste, Şermin, Tarih-i Kadim, Rubabın cevabı ve Son Şiirler.