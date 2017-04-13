Refik Halit Karay Hayatı Hakkında Kısaca Bilgiler

Bu yazımızda Türk Edebiyatının önemli isimlerinden Refik Halit Karay’ın hayatı ve önemli eserleri hakkında kısaca bilgiler verip herhangi bir yorum katmadan özet geçeceğiz.

Refik Halit Karay, 1888 yılında İstanbul’da doğmuş ve uzun yıllar İstanbul’da kalmıştır. İstanbul’da Göztepe Taş Mektebinde öğrenim görmüş daha sonra Galatasaray Lisesi’ne devam etmiştir. Başarılı bir öğrencilik hayatı olmuş, öğretmenleri tarafından çok takdir edilen bir başarı statüsüne ulaşmıştır. İçindeki eğitim aşkı, öğrenme aşkı sayesinde yıllar süren öğrenim hayatı, onun gözünde 1 yıl gibi geçen güzel günler olarak kalmıştır. Herkesin hayatında olduğu gibi onun da hayatı ile ilgili istemediği seçimleri oldu ve o an Galatasaray Lisesini başarıyla tamamladıktan sonra öğretmenleri ve ailesinin de yönlendirmesiyle Hukuk Fakültesi’ne kayıt oldu.

Derslere bir türlü kendisini veremedi çünkü içerisinde savunma, adalet dağıtma, yargılama duyguları yerine yazma, içini dökme, hayal gücünü kullanma duyguları ağır basıyordu. Bu nedenle Hukuk Fakültesini yarıda bıraktı ve Maliye Merkez Kalemi Müdürlüğünde katiplik yapmaya başladı. Bir süre sonra o zamanın yaygın gazetelerinden olan Tercüman-ı Ahval gazetesinde çalışmaya başladı.

Bir süre orda yazılar yazdı, çeşitli köşeler oluşturdu. Daha sonra içinde ağır basan bağımsızlık duygusu ile birlikte kendi gazete merkezini kurdu ve adını Son Havadis koydu. Uzun yıllar kendi gazete merkezinde yazılar yazdı ve halkı son gelişmeler, son siyasi değişiklikler gibi durumlar hakkında bilgilendirdi. Daha sonra “Kalem” isimli mizah dergisinden gelen istek üzerine dergiye mizahi karikatüristik yazılar, metinler yazmaya başladı. Bu yazıları ve karikatürleri hazırlarken “kirpi” takma adını kullandı. Çoğunlukla siyasi alanda mizah yazıları yazdı. Uzun yıllar karikatür yazarlığı yaptıktan sonra bazı siyasi otorite değişimleri yaşandı ve işini kaybetti.

Hayatının geriye kalan günlerinde bazı özel kolejlerde Türkçe Öğretmenliği yaptı. Edebiyat dünyasının önemli yazarlarından bir tanesi oldu. Eserleri ile uzun yıllar kendisinden bahsettirmeyi başarmıştır. Uzun yıllar gazete ve dergilerde yazıları yayınlandı ve günümüze kadar gelen ölümsüz eserler bıraktı. Şimdi eserlerinden örnek isimleri verelim.

Refik Halit Karay’ın Önemli Eserleri