Konya’da Kar-Kış İle İlgili Bir Deneme Yazısı

Eskiden Konya’da ne çok kar yağardı. Ay­larca adam boyu kar yerden kalkmazdı. Sade­ce evleri birbirine bağlamak için kar içinde daracık yollar açılır, ulaşım buralardan sağlanırdı. Çelenler­den (çatı) sarkan sülükler (sarkıtlar) ağaç göv­deleri kadar irileşirdi. Fırtınaların uğultusuyla herkes evine kapanır, ‘iki ana bir kuzu’ (duvar örme tekniği) kerpiç odalara sığınırdı. Güneş erkenden çekip gittiği için önümüzde yaşanacak uzun bir gece olurdu. Emmilerden, dayılardan, dünürlerden, komşulardan birkaçı mutlaka otur­maya çağırılır, sobanın üzerindeki güğümün fo­kurtuları eşliğinde sohbete başlanırdı. Odanın camları buğulandığından dışarısı görünmez, kahkahalardan rüzgârın uğultusu işitilmez olur­du. Biz daha çocuktuk. Büyüklerin sohbetinden bir şey anlamazdık. Ayakaltından uzak bir kö­şede kar yağarken dışarda, yaşıtlarımızla el el üstünde, kulaktan kulağa oynardık.

Odanın ortasına serilen büyükçe bir sofra bezinin üzeri hiç boş kalmazdı. Ev sahibi kilerinde ne var ne yoksa misafirlerine ikram ederdi. O zamanlar yiyeceğin, içeceğin çoğu evden derâmetlenirdi (tedârik edilirdi). Ekmek tandırda yapılır, peynir, yağ, yoğurt evde çalı­nırdı (yapılırdı). Salça, kuru-yarı (kurutulmuş sebze meyve), turşu evde kurulurdu. Sucuk, pastırma hakeza. Yazdan kayısı, erik kuruları hazırlanır, pestil dökülürdü. Kayısı çekirdekleri çöpe atılmaz, muhakkak kırılırdı. Kullanıldı­ğı pek çok yer vardı. Acıysa uygun işlemlerden geçirilip tatlandırılır; tatlıysa zaten kullanıma hazır demekti. Bademler, cevizler kabuklu ola­rak saklanır, yenileceği vakit yassı bir taşın üs­tünde, takıdık tukuduk çekiçle kırılırdı. Çitlek (ayçekirdeği), yine ev malı günâşıktan (ayçiçeği), iğdeler bahçedeki ağaçtan toplanırdı. Mısırlar ya kavurga yapılır, ya da patlatılırdı. Ha, bir de göl­le yapılırdı. Bir mısırdan üç ayrı nevale çıkıyor değil mi? Hatta bir de o kavurgayı havanda dö­vüp dişi basmayan nenelerin önüne koyarsan al sana dördüncüsü. Görüyor musun bereketi? Mı­sırdan ayrı bir de buğday vardı. İster kavurga yap kütür kütür ye; ister havanda döv, üzerine azıcık şeker atıp gavıt yap. İstersen de haşla, üs­tüne ceviz-kenevir epeleyip (serpmek) avuç avuç ye. İşte kuruyemiş sofrasının hası, hem de beş kuruş masrafsız.

Eskiden pişmaniye bile evde çekilirdi. Tereyağıyla un kavrularak mis kokulu miyane yapılıp siniye yayılır, eritilen sıcak şeker halka şeklinde onun üzerine dökülürdü. Erkekler avuçlayıp çekerek miyaneyi şekere yedirirlerdi. Etrafı da bir batırırlardı ki sormayın gitsin. Kıvama ge­linceye kadar sininin etrafında folklor ekibi gibi döner dururlardı.

Yine de bitmezdi o koca kar kış gecesi. Otura otura için yavmcıdıysa (hafifçe acıkmak) küflü peynir, pekmez, tereyağı, bal, tandır ekmeği ne güne duruyor? Tabii pekmez de bal da şekersiz şerbetsiz kendi imalatın. Peynir ekmek boğazına durduysa onu geçirmek için divlekler, büzgülü üzümler. Karnım doymadı bu kadarcık şeyle dersen; al sana yatgeberlik (gece yemeği): Sucuk, pastırma, kavurma, yağ içinde yumurta… Daha neler neler.

Hele bir de dışarda kar yağarken “arabası” geldi mi önüne; yeme de yanında yat. Arabası da neyin nesi derseniz hemen anlatayım. İki kısım­dan oluşur. Soğuk hamuru, sıcak çorbası vardır. Kaşıkla alman bir lokma hamur, sıcak çorbasına batırılarak yenir. Çiğnemeye bile gerek yoktur, boğazdan aşağıya kayar gider.

Yapılışı da gayet kolaydır. Una su katılarak pişirilen hamur, kalınlığı bir buçuk-iki santimi geçmeyecek şekilde sıcak sıcak siniye dökülür. Varsa kar üzerinde, yoksa dışarının ayazında so­ğutulur. Kıvamı kulak memesi yumuşaklığındadır. Sade olarak yemeye kalkarsan tatsız tuzsuz bir şeydir. O yüzden hemen çorbasını anlatmaya geçe­yim. Aslında un, et suyu ve salçayla yapılıp içi­ne didiklenmiş et ilave edilen basit bir çorbadır. Ama meraklısı tavşan, keklik ve diğer av etleri­ni tercih eder. Tavuk etinden veya koyun ger­danından da yapılabilir. Onlar da gayet güzel olur. Hem hamurumuz, hem de çorbamız hazır olduğuna göre sininin başına buyurun.

Hamur sinisinin tam ortasında, çorba ta­sının konulabileceği kadar büyüklükte bir yer kaşıkla oyulur. Çorba tası bu yuvaya konarak misafire sunulur. Kaşığa alman soğuk hamur, çok sıcak olan çorba tasma daldırılıp çıkarılır, afiyetle yenir. Burada iki şeye dikkatinizi çekmek istiyo­rum. Birincisi arabaşı yemenin zevki tahta ka­şıkla çıkar. Metal kaşık kullanmayı göze alan kişi hamurun kaşığa yapışmasına ve çorbanın sıcağıyla ısınan metal yüzünden ağzının yan­masına hazırlıklı olmalı, ikincisi ve en önemlisi ise kaşığı çorbaya daldırma sırasında hamuru tasa düşürmemek gerekir çünkü ceza olarak bir sonraki arabası sofrasını düzmek (hazırlamak) zorundadır.

Bir de kenevir helvası yapılırdı soğuk kar kış gecelerinde. Pekmez kaynatılarak ağdalaştırılır; sonra içine kavrulmuş kenevir döküp karıştı­rılırdı. Sıcakken sinilere incecik dökülüp kar üstünde soğutulurdu. Yemek içinse tek bir şart lazımdı: Dişinin sağlam olması.