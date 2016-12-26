Anadolu İle İlgili Şiir Örneği-Kısa ve Özgün

Anadolu Yüreği
Anadolum;
Hayatı, sevgiyi okuduğum okulum
Pir Sultanlar, Yunuslar, Mevlanalar,
Mustafa Kemaller
Ve daha niceler
Sana bağışlayıp organlarını
Yaşattılar seni yüzyıllar boyu
Anadolum;
Halaya, horona durur gibi sıra sıra
Ah, o civan dağların.
Dağların nazarında
Aheste aheste salınan ayın,
Saçlarını usulca bırakışı
Yok mu omzuna dağlarının.
Güneşin öpüşüyle nazlı nazlı
Ya senin uykudan uyanışın
Ben sayıyorum kanlı bir göletten
Çıkardığına ay yıldız bayrağı.
Olsa olsa gökteki yıldızlar
Kucağındaki çiçeklerin göğe vurması.
Anadolum,
Batıdan doğuya dörtnala koştuğum yokuşum
Bilirim halin nasıldır
Hüznün yaşın kadar ağırdır
Nehirlerin döktüğü denizlere gözyaşlarındır.
Vurdular, yaktılar çocuklarını
Düşürdüler birbirine
Kardeşi ayırmak isterler kardeşten
Ayrılır mı tırnak etten?
Oysaki bir yandan Konya’yı
Ötekiyle Diyarbakır’ı emzirdin sen
Anadolum;
Uzat kollarını
Bas hepsini bereketli göğsüne
Ay yıldız yorganı
Üşümesinler daha sıkı,
Daha sıkı ört üstlerine.